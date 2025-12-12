En vivo
Un manatí recién nacido fue hallado muerto en la ciénaga El Llanito de Barrancabermeja

Autoridades ambientales y pescadores insisten en la urgencia de recuperar la ciénaga, un ecosistema en riesgo crítico.

Manatí.jpg
Muere manatí antillano en la ciénaga El Llanito de Barrancabermeja.
// Suministrada Alcaldía de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

