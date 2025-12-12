En vivo
Blu Radio  / Nación  / Aumenta presencia militar para contrarrestar eventuales acciones terroristas de disidencias en Huila

Aumenta presencia militar para contrarrestar eventuales acciones terroristas de disidencias en Huila

Según el secretario de gobierno Juan Carlos Casallas, la zona occidente del Huila tendrá prioridad en reforzamiento de la Fuerza Pública.

