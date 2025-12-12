Aumenta presencia militar para contrarrestar eventuales acciones terroristas de disidencias en Huila

A raíz de la reciente incursión armada de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, el desplazamiento forzado de familias campesinas y el reclutamiento de menores de edad, las autoridades anunciaron que se aumenta el pie de fuerza en el Huila con más controles del Ejercito en las vías y sobre vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, señaló que la región occidente del departamento ha sido la más golpeada por los hechos orden público donde hace presencia el bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y corredor estratégico para el narcotráfico.

"Entre las medidas habrá reforzamiento del pie de fuerza por parte del Ejército Nacional y también de la Fuerza Aeroespacial y unidades investigativas para identificar y capturar a responsables de los homicidios un flagelo que se nos ha aumentado en el Huila, pero tenemos el compromiso como gobierno departamental reforzar la seguridad y proteger a la población civil" dijo el secretario de gobierno.

Asimismo, la Novena Brigada del Ejército ha fortalecido la seguridad en los cascos urbanos de los municipios del Huila con presencia del Gaula Militar para evitar acciones delictivas como la extorsión durante la temporada de fin de año.