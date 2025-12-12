Fallece cantante de 26 años tras sufrir grave accidente en su patineta eléctrica

La industria musical en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la joven cantante Camryn Betsy Magness, quien perdió la vida el 5 de diciembre de 2025 en un accidente de tránsito ocurrido en Miami, Florida. La artista, de 26 años, fue atropellada mientras se movilizaba en una patineta eléctrica, informaron sus familiares.

La noticia se dio a conocer mediante una publicación en las redes sociales oficiales de la intérprete. En el perfil de Instagram fue difundido un video en el que se observa a Magness practicando buceo, acompañado de un mensaje en el que su familia lamentó profundamente la partida de la artista y resaltó su carisma y talento.

“Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestro querido Camryn, una fuerza radiante cuya voz, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y bondad ilimitada”, señala el comunicado divulgado en la plataforma digital.

Magness alcanzó reconocimiento desde temprana edad gracias a su voz y presencia escénica. Uno de los hitos más recordados de su carrera fue su participación como telonera en varias presentaciones de la agrupación británica One Direction durante los años 2012 y 2013, oportunidad que la proyectó internacionalmente.



Tras la conmoción generada por la noticia, el medio TMZ consultó a la madre de la cantante, quien confirmó que Camryn falleció producto del atropello cuando se desplazaba en un scooter eléctrico. Por ahora, no se han entregado más detalles sobre las circunstancias del accidente.

