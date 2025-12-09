En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  /  El sorprendente cambio de la cantante de ‘La Quemona’ tras varios años de su éxito

El sorprendente cambio de la cantante de ‘La Quemona’ tras varios años de su éxito

Detrás del éxito de 'La Quemona' está Karen Álvarez, quien hoy se presenta artísticamente como JD La Quemona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad