En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia propone a Ecuador y EE. UU. declarar objetivos de alto valor a criminales en la frontera

Colombia propone a Ecuador y EE. UU. declarar objetivos de alto valor a criminales en la frontera

En una reunión este viernes en Quito, a donde viajaron los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio y de Defensa, Pedro Sánchez. Y aunque hablaron de seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio, no se lograron acuerdos adicionales al de mantener el diálogo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad