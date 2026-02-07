Colombia propone a Ecuador y EE. UU. declarar objetivos de alto valor a criminales en la frontera

Con medidas de seguridad y la opción de contar con Estados Unidos, Colombia sigue en el plan para mejorar la relación con Ecuador luego de la fallida reunión entre las cancilleres de ambos países pues no fue aceptada la propuesta de suspender los aranceles impuestos desde el pasado 1 de febrero pasado.

Dicha reunión se adelantó este viernes en Quito, a donde viajaron los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio y de Defensa, Pedro Sánchez. Y aunque hablaron de seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio, no se lograron acuerdos adicionales al de mantener el diálogo.

Ante esto, el ministro Sánchez, mencionó una serie de estrategias para mejorar el control de la frontera, pues fue la razón base para que el presidente Daniel Noboa aplicara la sanción económica.

“En términos de seguridad y defensa, puedo decir que la reunión fue supremamente franca. También permitió analizar conjuntamente las acciones para neutralizar una amenaza compleja pero también común, que es el narcotráfico”, aseguró Sánchez.



Mantener una posición propositiva y de cooperación con Ecuador para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, priorizar Nariño y Putumayo como zonas clave para la erradicación y reducción de cultivos ilícitos y golpear las rutas del tráfico, así como intensificar las operaciones contra los cárteles del narcotráfico hacen parte de esas estrategias.

Todo esto, explicó Sánchez, de daría con el apoyo de Estados Unidos que ha sido cercado al gobierno de Noboa y ahora que se solucionaron las tensiones con el presidente Gustavo Petro.

“También cómo podemos articular la información por parte de Colombia con Ecuador para ir detrás de los capos que recurren al lavado de activos. También declarar como objetivos militares de alto valor estratégico de manera conjunta entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos de los delincuentes que afectan esta zona fronteriza”, detalló Sánchez.

Un plan similar al compromiso adquirido por Petro tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

Colombia también se comprometió a avanzar en la extradición de cabecillas capturados, como alias Pitufo, reforzar la seguridad fronteriza, mediante el despliegue de 11.000 miembros de la Policía y el Ejército, y capacitar a las fuerzas del país vecino.

El ministro Sánchez también reportó un incremento del 47 % en incautaciones en 2025, golpes importantes a carteles del narcotráfico y operaciones clave como la denominada “Cordillera” en Nariño.

“También de la mano de Estados Unidos y con Ecuador adelantamos una prueba piloto para un centro de función de inteligencia que permita conocer la amenaza independientemente de en qué lugar se encuentre para atacar con total contundencia”, amplió el ministro Sánchez.