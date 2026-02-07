Roy Barreras plantea al presidente Petro como fórmula vicepresidencial, “No está inhabilitado”

Roy Barreras sigue en su plan por lograr más apoyos de cara a las consultas de este 8 de marzo y este viernes, desde Pereira, señaló la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial.

Para Barreras, quien lo acompañe debe ser una representación “auténtica de los progresistas colombianos”, entre otros atributos.

“Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora, y que le duela a los pobres”, enumeró.

Ante esto, le preguntaron si estaba describiendo al presidente Petro y esto respondió el exembajador.



“... para que no se sorprendan, un presidente de la república como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial. No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”, aseguró Barreras.

En entrevista con Recap BLU, Barreras también respondió a Camilo Romero, quien lo había acusado de tender una “trampa grotesca” con su decisión de mantenerse en la consulta del Frente por la Vida.

El precandidato presidencial rechazó los señalamientos y aseguró que Romero buscaba encabezar la lista al Senado por el Frente Amplio, hoy Frente por la Vida.

"Delante de 40 personas en mi apartamento me pidió la cabeza de lista de mi partido. Quería que yo le diera un cupo para ser senador hace apenas unos días, y yo le dije que tenía mi compromiso con las ideas liberales, que la cabeza de mi partido era Gustavo García, un joven liberal de Nariño, y yo doy mi palabra y la cumplo. Entonces no pude satisfacer su deseo de ser la cabeza de lista del Senado de mi partido", contó Barreras.

