Aumentó consumo y exportaciones de calzado y marroquinería en Santander: Acicam

El sector del calzado y la marroquinería en Colombia cierra el 2025 con un balance positivo en varios frentes, según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). Aunque el año presentó resultados mixtos, la directora ejecutiva del gremio, Marcela Caicedo, aseguró que la recuperación del consumo entre enero y septiembre fue clave para dinamizar la industria.

“Se reactivó el gasto en calzado y marroquinería, y eso para nosotros es muy positivo porque significa que fabricantes y comercializadores lograron salir del inventario acumulado. Esto permitirá mover la producción en el próximo semestre”, explicó Caicedo.

La directiva destacó el papel de Bucaramanga y su área metropolitana como una región históricamente ligada a la fabricación de calzado. En las cifras nacionales, el departamento mantuvo un desempeño destacado.

Exportaciones de calzado: Santander se ubicó en el quinto lugar nacional con USD 2,36 millones, equivalentes al 9% de las exportaciones del país entre enero y septiembre.



Gasto de los hogares en calzado: Bucaramanga registró $81.707 millones, un 3% del total nacional, ocupando también el quinto lugar.

Gasto en marroquinería: La ciudad sumó $10.056 millones, el 3% del país, según el balance del gremio.

A nivel sectorial, Santander cerró el 2024 con 1.880 empresas dedicadas al calzado, 11.900 empleos directos, 36.000 indirectos y una producción estimada de 10,6 millones de pares de calzado formal.

A pesar de las cifras favorables en consumo y exportaciones, Acicam advierte que el ingreso de producto asiático, legal y de contrabando, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la industria nacional.

“Competir con un producto que entra sin pagar IVA ni aranceles genera una desventaja para la producción colombiana. El contrabando técnico y abierto sigue siendo un gran reto”, señaló Caicedo.

Según Acicam, el sector reportó un incremento del 5% en el gasto de los hogares en marroquinería y un 4% en calzado, frente al año anterior. En valores absolutos, el consumo nacional alcanzó 2,8 millones de pares de calzado y $298.000 millones en marroquinería.

Caicedo también invitó a fabricantes y empresarios a participar en la feria IFLS + EICI, que en febrero de 2026 completará más de 25 años como la principal plataforma de negocios del sector del calzado y la marroquinería.

La próxima edición espera reunir alrededor de 430 expositores, incluyendo participantes de Brasil, México, Turquía e Italia, además de compradores nacionales e internacionales.

“Es la feria más grande de nuestra cadena productiva. Allí realmente se cierran negocios y se impulsa la producción del primer semestre”, afirmó la directora de Acicam.