Empresarios del calzado de Santander advierten impacto negativo por acuerdos con China

Empresarios del sector del calzado en Santander, agrupados en la Asociación de Industriales del Calzado (Asoinducals), preparan una serie de peticiones que presentarán al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para enfrentar el impacto que aseguran tendrá sobre el gremio el reciente acuerdo comercial firmado entre Colombia y China ‘La Ruta de la Seda’.

Wilson Gamboa, director ejecutivo de Asoinducals, advirtió que el acuerdo permitirá la instalación de fábricas de producción asiáticas en Colombia bajo condiciones “catastróficas” para la industria nacional.

“Realmente no es otra cosa que permitir que vengan los países orientales a instalar fábricas aquí, con unos incentivos supremamente graves: no pagan impuestos, no pagan aranceles y están libres de cualquier obligación fiscal. Eso nos saca de toda posibilidad de competencia”, afirmó.

Gamboa explicó que ya se han sostenido reuniones previas con el Ministerio de Comercio, en las que se plantearon los puntos críticos que serán reiterados en un nuevo encuentro la próxima semana en el marco de Colombiamoda. En dicha reunión participarán además la Gobernación de Santander, la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, ProColombia, ProPaís y la Cámara de Comercio.

Entre las peticiones que presentará el gremio figuran cuatro puntos fundamentales: la reactivación de la mesa de trabajo con grandes superficies, para que el gobierno les exija adquirir al menos un 35% de productos de origen nacional; la eliminación de aranceles a materias primas destinadas a la producción de insumos para el calzado colombiano; control y regulación del acuerdo de La Ruta de la Seda, ya que, según el dirigente gremial, fue firmado sin establecer mecanismos de control efectivos para evitar una desprotección industrial; y, implementación efectiva de la Ley Anticontrabando, especialmente para combatir el contrabando técnico.

El dirigente de Asoinducals también señaló que el impacto ya se está sintiendo. “Con el arancel adicional del 10% a productos que exportamos, se cayeron muchos negocios que se habían cerrado en la feria de febrero. Ese 10% adicional nadie lo quiso asumir, y se cancelaron los pedidos, afectando especialmente a Santander”.

Desde el gremio advierten que, si no se toman medidas urgentes, miles de empleos en la cadena productiva del cuero y calzado están en riesgo en la región y el país.