Antioquia ocupa primer lugar de quemados en el país con 70: hubo heridos en partido de Copa

Antioquia superó los 70 quemados con pólvora, 22 de ellos menores de edad. En la última jornada, durante la final de la Copa Colombia los asistentes reportaron más de 20 minutos de quema de pirotecnia, dejando el Atanasio Girardot totalmente blanco.

El inicio de las novenas navideñas y la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, marcada por al menos 20 minutos continuos del uso de pirotecnia por parte de ambas hinchadas, no dejan un buen balance para la ciudad.

Antioquia registra 72 personas lesionadas por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, según el más reciente reporte de vigilancia intensificada de la Gobernación, cifra que representa un aumento del 10.8% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían notificado 65 casos.

De acuerdo con la información consolidada por el Instituto Nacional de Salud (INS), las lesiones incluyen quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y, en los casos más graves, amputaciones.



El balance departamental indica que 22 de los lesionados son menores de edad y 50 son adultos y que en total, seis personas han sufrido amputaciones, una de las consecuencias más severas asociadas al uso indebido de pólvora. Hidalgo Vélez Sierra, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación en Medellín, habló de las lesiones que generan una quemadura por pólvora.

“Es muy importante recordar que en la época de sembrina las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas gravísimas, por eso la invitación es a no manipular ningún tipo de instrumento que va a contener pólvora, ni siquiera las chispitas mariposa. Siempre que ocurra una quemadura existe una destrucción de alguna de las capas de la piel que tiene un grado variable dependiendo de la profundidad del tejido afectado”, aseguró.

Medellín concentra el mayor número de casos reportados en Antioquia, seguida por municipios como Bello, Itagüí, El Bagre, Segovia y otros del Valle de Aburrá y las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Occidente. En cuanto al tipo de lesiones, las manos, la cara y los miembros superiores figuran entre las partes del cuerpo más afectadas, además de reportes de daño ocular y auditivo. Sobre las implicaciones, esto advirtió el experto.

“Cuando las quemaduras son profundas y comprometen todas las capas de la piel, los tiempos de hospitalización se prolongan hasta cuatro, a veces cinco semanas y los pacientes pueden requerir intervenciones quirúrgicas que, dependiendo del tipo de intervención, van a generar secuelas funcionales en algunos pacientes. En algunos casos, la destrucción es tan grave que los pacientes pueden tener algún tipo de daño de uno de los órganos importantes”, dijo.

El reporte advierte, además, que la ocupación de las unidades de quemados en Antioquia se encuentra al 100 %, tanto en servicios para adultos como pediátricos, lo que incrementa la preocupación del sector salud frente a un posible aumento de casos en los días previos a Navidad y Año Nuevo.