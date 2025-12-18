En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antioquia ocupa primer lugar de quemados en el país con 70: hubo heridos en partido de Copa

Antioquia ocupa primer lugar de quemados en el país con 70: hubo heridos en partido de Copa

En la última jornada, durante la final de la Copa Colombia los asistentes reportaron más de 20 minutos de quema de pirotecnia, dejando el Atanasio Girardot totalmente blanco.

Publicidad

Publicidad

Publicidad