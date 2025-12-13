Autoridades en alerta por aumento de personas lesionadas por pólvora en el Valle del Cauca

Desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca manifestaron su preocupación por el incremento significativo de personas lesionadas a causa del uso inadecuado de pólvora durante la actual temporada de festividades.

Aunque desde la Gobernación y las distintas alcaldías del departamento se han intensificado los controles y se han anunciado sanciones para frenar esta práctica, los casos de personas heridas continúan en aumento.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, 29 personas han resultado lesionadas en el departamento, de las cuales 11 son menores de edad. Así lo confirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, quien entregó un balance actualizado de la situación.

Quemados pólvora Gobernación del Valle

“En el día de hoy, se acumulan en el Valle del Cauca 29 personas quemadas, de las que 11 son menores de edad. El mayor número de casos se concentra en Buenaventura, Buga, Florida y Tuluá”, señaló la funcionaria.



La secretaria también alertó sobre el impacto del uso de pólvora en los animales, indicando que a la fecha se ha reportado un número considerable de mascotas y animales silvestres desaparecidos o lesionados a causa del ruido y las explosiones.

“Si usted ve un animalito perdido o lesionado, repórtelo para tratar de que el daño a las mascotas y a los animales silvestres sea menor; ellos resultan ser los más afectados por el uso de la pólvora”, añadió Lesmes.

Finalmente, desde la Gobernación del Valle se hizo un llamado a los padres de familia para evitar que los menores estén cerca de la pólvora y abstenerse de manipular estos artefactos si no se cuenta con el conocimiento adecuado, con el fin de prevenir nuevas emergencias.