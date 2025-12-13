Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su trayectoria, la confianza de miles de jugadores y la emoción que despierta cada tarde.

Para muchos apostadores, este juego simboliza la posibilidad de alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales motivos de su creciente popularidad es la diversidad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que ofrece a los jugadores. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de acierto y suma un nuevo nivel de emoción en cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben programar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con una combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para miles de jugadores que confían en este emblemático juego para cambiar su suerte.