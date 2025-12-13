Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su trayectoria, la confianza de miles de jugadores y la emoción que despierta cada tarde.
Para muchos apostadores, este juego simboliza la posibilidad de alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los principales motivos de su creciente popularidad es la diversidad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que ofrece a los jugadores. Las opciones disponibles son:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de acierto y suma un nuevo nivel de emoción en cada jugada.
El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben programar sus apuestas con anticipación.
El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Con una combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para miles de jugadores que confían en este emblemático juego para cambiar su suerte.