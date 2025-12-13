En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad