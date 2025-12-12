Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, respaldado por una amplia trayectoria y por miles de jugadores que confían en su transparencia y en la emoción que genera cada tarde.
Para muchos, este sorteo representa la oportunidad de alcanzar la tan esperada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las razones de su creciente popularidad es la variedad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que ofrece a los jugadores. Estas son las opciones disponibles:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una adición que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada.
El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Es importante recordar que no se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben planear sus jugadas con anticipación.
Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance del país, combinando tradición, confianza e innovación. Cada tarde representa para miles de jugadores una nueva oportunidad de cambiar su suerte con uno de los juegos más emblemáticos de Colombia.