Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, respaldado por una amplia trayectoria y por miles de jugadores que confían en su transparencia y en la emoción que genera cada tarde.

Para muchos, este sorteo representa la oportunidad de alcanzar la tan esperada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Una de las razones de su creciente popularidad es la variedad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que ofrece a los jugadores. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una adición que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Es importante recordar que no se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben planear sus jugadas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance del país, combinando tradición, confianza e innovación. Cada tarde representa para miles de jugadores una nueva oportunidad de cambiar su suerte con uno de los juegos más emblemáticos de Colombia.