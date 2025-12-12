Prográmese con la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Después de un 2025 recorriendo el legado musical de las escuelas vienesas con piezas de Mozart y Beethoven, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentó lo que será su temporada del 2026 “De lo Romántico a lo Moderno”.

Durante 45 semanas de programación la Filarmónica se adentrará en el periodo Romántico, extendido durante el siglo XIX, para interpretar obras de grandes compositores y exponentes de la época como el ruso Piotr Ilich Chaikovski, el francés Claude Debussy, el alemán Johannes Brahms y el austríaco Joseph Haydn, por mencionar algunos.

A los grandes nombres del Romanticismo también se sumarán obras del periodo Moderno en donde se encontrarán compositores del siglo XX, en el caso de los artistas europeos y norteamericanos hasta los años cuarenta, y en el caso de los colombianos hasta los años ochenta con los repertorios de Blas Emilio Atehortúa y Adolfo Mejía. “Lo que pretendemos es hacer una panorámica de lo que hemos llamado 'de lo romántico a lo moderno”, puntualizó David García, director general de la Filarmónica de Bogotá.

La temporada iniciará el viernes 30 y sábado 31 de enero con la Sinfonía “Titán” de Gustav Malher bajo la batuta del director de la Filarmónica Joachim Gustafsson en el que será su último año al frente de la Orquesta de la ciudad.



A partir de esta fecha, la Filarmónica tiene programados múltiples conciertos y eventos cada semana, en su mayoría gratuitos, en los que participarán más de veinte directores y solistas extranjeros invitados y también talento nacional.

Entre los eventos más destacados del año se encuentran “La mística y la belleza femenina”, programado para el 6 y 7 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer; “Realismo mágico”, un homenaje al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez el 19 y 20 de junio; la celebración del cumpleaños 488 de Bogotá en agosto y cuatro conciertos de “El lago de los cisnes” con la compañía del Ballet del Teatro Municipal de Santiago, entre otros.

Orquesta Filarmónica. Foto: Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Una Navidad con propósito social

En una alianza entre la Filarmónica, el Banco de Alimentos y el Movistar Arena, este martes, 16 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde se llevará a cabo la Novena por Bogotá que busca recolectar alimentos para personas en condición de vulnerabilidad en la ciudad y en el país.

"Lo único que tienen que hacer es comprar mínimo tres kilos de comida no perecedera y esa es su boleta para ingresar al concierto", explicó García.

En el Movistar Arena, las voces de los Coros Filarmónicos junto a la Orquesta celebrarán la tradición navideña en un concierto que beneficiará a familias en estado de vulnerabilidad. Además participarán en el evento otras agrupaciones como Los 50 de Joselito y V de Vinilo, entre otros.