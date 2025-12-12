Hallaron cuerpo sin vida de comerciante tras dos años de incertidumbre en Girardot; hay capturados

Más de dos años después de su desaparición, las autoridades confirmaron este 11 de diciembre que el cuerpo hallado en zona rural del municipio de Rovira, Tolima, corresponde a Ángela María Chisacá, la comerciante de Girardot secuestrada en julio de 2023.

Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al revelar los resultados de pruebas técnicas y forenses que permitieron cerrar uno de los casos más dolorosos y complejos de la región.

La desaparición de Ángela María Chisacá se remonta a la madrugada del jueves 13 de julio de 2023. La comerciante, de 38 años, propietaria del establecimiento Di’María Pizza, había cerrado su negocio hacia las 11:30 de la noche del miércoles 12 de julio y se dirigió a su vivienda en el condominio El Mirador, en Girardot, sobre la vía que conduce a Tocaima. De acuerdo con las investigaciones, tras permanecer poco tiempo en su residencia, salió nuevamente pasada la medianoche en su vehículo, sin que desde entonces se volviera a conocer su paradero.

Imagen suministrada.

Horas después, el caso tomó un giro aún más alarmante cuando el carro de Ángela María, un Toyota Corolla rojo de placas GMW 584, fue encontrado incinerado en una zona despoblada de la vereda Camalá, en el municipio de Flandes, Tolima. Ese hallazgo confirmó que no se trataba de una simple desaparición y activó un amplio operativo de búsqueda e investigación por parte de las autoridades.



Según explicó el gobernador Rey, durante más de dos años se desarrolló un trabajo articulado entre el Gaula y la Sipol de Cundinamarca y Tolima, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para reconstruir cada paso del secuestro. La investigación incluyó el seguimiento de extorsiones y amenazas dirigidas a los familiares de la víctima, lo que permitió identificar a los responsables.

Capturas por caso Ángela María Chisacá

El mandatario departamental confirmó que, como resultado de una operación conjunta, fue desarticulado el grupo delictivo conocido como 'Kamala', señalado de perpetrar el secuestro, la extorsión y el homicidio de la comerciante.

La captura de los cinco responsables, incluido el cabecilla alias 'El Gordo', fue clave para avanzar en la investigación y, finalmente, confirmar la identidad del cuerpo hallado en la vereda La Islandia, en Rovira.

De hecho, se conoció que estos criminales también se hacían pasar por integrantes de las disidencias de las Farc para intimidar a sus víctimas.

Compartimos los avances y el cierre de un caso que conmocionó a Cundinamarca y al país. Tras una extensa y rigurosa investigación liderada por diferentes unidades de inteligencia y judiciales, fue posible reconstruir la verdad alrededor del secuestro de Ángela María Chisacá, en… pic.twitter.com/rYrSaYlRMy — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) December 12, 2025

Finalmente, Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con los familiares de Ángela María Chisacá.