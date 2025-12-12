En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Monsieur Periné lanza la versión acústica de 'Grande' junto a Piso 21

Monsieur Periné lanza la versión acústica de 'Grande' junto a Piso 21

La reinterpretación "desnuda la canción hasta su esencia" y sitúa en primer plano el mensaje de amor propio, resiliencia y sanación que convirtió a 'Grande'.

Monsieur Periné y Piso 21
Monsieur Periné y Piso 21 //
Foto: Paola España Comunicaciones
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad