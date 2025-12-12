Mora regresa al lado de Midnvght en una canción romántica para liderar estrenos semanales

Diciembre comenzó con buena música previo al fin de este 2025, que, como todos los años, la música fue parte de la banda sonora de la vida de miles de personas. Pero para ir terminando lo romántico de Mora tenía que volver a aparecer y lo hace de la mano de un artista que en diversas ocasiones ha expresado su admiración y cariño.

El cubano Midnvght ya había grabado con Dei V antes y su estilo lirico tenía impresionado a Gabriel, tanto así que, en varias ocasiones, había expresado su deseo de grabar a su lado y esto por fin se dio en esta “tu nama”, una canción llena del sentimiento del puertorriqueño con los toques urbanos de este nuevo artista.

El regional y la ranchera llegan con Luis Alfonso y Carin León

Ante de terminar el año, el ‘Señorazo’ aparece con “De Eso Tan Bueno No Dan Tanto” al lado de Nicko Cadavid en donde se narra la historia de una mujer manipuladora que se aprovecha del sentimiento de los hombres, pero antes muestra una cara que no es la verdadera.

La canción será parte fundamental de la película colombiana ‘In-fluencer’, dirigida por Juan David Restrepo y protagonizada por Andrea Valdiri, Sara Uribe, Gregorio Pernía y La Abuela. El estreno está programado para el 14 de diciembre de 2025 en un evento especial en la discoteca Bora Bora en Medellín.



Por otro lado, para cerrar un año histórico, Carin León presentó Chapayeka, un álbum grabado en vivo en su totalidad en Hermosillo, Sonora. En donde se plasma toda la profundidad del regional mexicano a través de la potente voz de este artista.

El barrio, además, guarda un significado personal para Carín, ya que sus “tatas” (abuelos) vivieron allí y sus calles forman parte de la esencia del cantante y de la cultura sonorense. Como tributo, Carín eligió grabar toda la producción junto al árbol que vio a su abuelo entonar canciones a lo largo de los años.

Lista de estrenos de la semana en Colombia

Estas tres novedades no fueron las únicas de esta semana, pues, como es habitual, más artistas llegan con nuevos sencillos, EP y álbumes, pese a ser diciembre el trabajo no se detiene. Conozca todos los estrenos:



“Un Brindis al Sol” de Enrique Bunbury: el artista español adelanta lo que será su próximo álbum, a través de una canción que plasma la lucha de los días y como el calor del sol termina siendo el único acompañamiento en el camino.

“Tiene Novio” de Andy Rivera: una canción con un estilo clásico urbano en donde se narra la historia de una mujer comprometida que merece un trato mejor, acá Andy le dice porqué es la mejor opción y cómo le puede cambiar su vida si le da una oportunidad.

“Música Para Bailar” de Fariana: con este nuevo LP, Fariana busca reconectar con las raíces que definieron su identidad musical. Son diez temas inéditos que exploran las diversas vertientes del merengue, desde el tradicional hasta el merengue house, estilo que la motivó a fusionar su voz melódica con el rap.

“Tumbenla” de Jombriel y JOTTA: el dancehall ecuatoriano llega a las listas de reproducción colombianas, ahora con una canción en donde el toque es la fiesta y el cariño cuando las cosas fluyen de manera natural.

“Los Villancicos del KBE” de Kris R: la cara del trap colombiano llega con su propio EP navideño, esto que nace como inspiración de parodias que sus propios fans hacían con sus canciones de estos ritmos.

“Quería darle a la calle una Navidad al estilo Kris R, con música pa’ vacilar, pa’ compartir y pa’ encender las fiestas”, comenta el artista, destacando que este lanzamiento es solo el inicio de una nueva etapa sonora.

“Grande” de Monsieur Periné y Piso 21: esta versión acústica representa una versión nunca vista de una canción que representa el amor propio, la resiliencia y la sanción. Sin artificios, la versión acentúa la fortaleza del mensaje central: salir de lugares que nos empequeñecen para habitar la verdadera grandeza.

“Calibre 22” de Kei Linch: “Desahogo, soy consciente del peso de mi estrella. Dios me dio la luz, pero no la instrucción. Reconozco que no necesito de nadie más que no sea mi mejor versión, y no porque quiera sino porque el entorno me obligó. Aunque la estrella me atraviese, sigo siendo mía y yo decido cuánta relevancia le doy a ese dolor”, dijo sobre este estreno.

“QNEPT: 001” de Jaze: “Encontramos la biblioteca de una casa que encajaba de manera increíble con la estética y el feeling del disco, y junto a mi banda grabamos siete canciones en vivo, para dejar un registro audiovisual de este momento. Se sintió como volver a grabar el disco en un solo día, pero de otra manera”, dijo.

“Correrías x mí?” de Amal: canción con la cual, cierra este ciclo emocional de su trilogía y experimento musical. Habla del desespero de amar sin retorno: de perder la cabeza, creer en la última esperanza y correr hacia un lugar seguro que ya no existe.

“Cielito Lindo” de Chika Di: presenta una versión electro latina de “Cielito Lindo”, adoptada por Telemundo 48 como parte de su programación especial “La Pasión por el Fútbol”, una campaña comunitaria que sirve como antesala para la fiesta más grande del deporte rey. Producida por Good Bear y con la participación de la mexicana Gina Madrid.

“Private Suite Vol.3” de ROA: una de las grandes caras del trap llega con este EP en donde pone todo el flow puertorriqueño. Cada tema revela un matiz diferente de desamor, todos conectados por disfunciones que convierten a la relación en el verdadero protagonista de la historia. El EP también explora intensamente temas de sensualidad oscura, lujo urbano, deseo e intimidad nocturna.

“Una vez más” de Rey Coronado: una reinterpretación contemporánea del clásico escrito por el inmortal Juan Gabriel y reconocido también en la voz de Conjunto Primavera. Con esta versión, Coronado no solo honra una obra emblemática, la revitaliza y la proyecta hacia una generación que busca nostalgia.

“Nubes” de Noize y PAI: combina melodías urbanas sensuales con una producción envolvente que crea el mood perfecto para reflejar el deseo y la quimica entre dos personas que vuelven a encontrarse.

"Mujeres" de Sebaxxss y Jhay P: su primera canción como productor de la mano de Jhay P, gran amigo con el cual “solo fueron risas” crear esta primera pista, de muchas más que se irán sumando con el paso de los meses. Sebas tuvo claro que su primer lanzamiento debía ser un reguetón.

“Beso” de Venesti: una propuesta de Afrobeat romántico que combina suavidad rítmica con una letra dedicada al amor en su estado más genuino. La canción recorre la experiencia del enamoramiento, desde la timidez del primer acercamiento hasta la sensualidad y la conexión inevitable.

“Dónde y Cuándo” de Dayanara: una canción que marca un punto de inflexión en su carrera al cantarle por primera vez al amor desde un lugar de vulnerabilidad y honestidad. Reconocida por su autenticidad y fuerza interpretativa, la artista explora aquí las emociones que surgen cuando el amor verdadero aparece sin avisar.

“Tesuer” de Lalywood: una obra que aborda con honestidad, metáfora y ritmo las distintas fases del ciclo menstrual y que marca el inicio de una nueva etapa artística cargada de estética femenina, manifestación y verdad.

“Llega Navidad” de El Muisca: una canción que recoge la esencia más humana de la época decembrina: la mezcla de alegría, nostalgia y el profundo valor de la familia.

“MCC 440” de Samu Páramo: un trabajo que marca un punto de inflexión en su carrera al reflejar tanto su madurez artística como un profundo proceso de transformación personal, donde la música se convierte en refugio, sanación y puente emocional.