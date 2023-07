Misterio en Girardot: más de 30 horas completa desaparecida Ángela María Chisacá

Recordemos que Ángela María Chisacá Bogotá, de 38 años de edad, propietaria del establecimiento comercial Di'María Pizza, ubicado en el Condominio Madeira de Girardot, Cundinamarca, al cierre del mismo, alrededor de las 11:30 de la noche del miércoles 12 de julio, se dirigió a su residencia ubicada en el Condominio El Mirador de la misma localidad (sobre la vía a Tocaima).

Allí no se demoró mucho, ya que pasada la medianoche, al inicio del jueves, volvió a salir en su vehículo, desconociéndose su paradero hasta el momento.

Lo único que hasta el momento se ha podido establecer es que el vehículo rojo de marca Toyota Corolla, placa GMW 584, propiedad de Ángela María, fue hallado incinerado en una desolada área de la vereda Camalá del municipio de Flandes, Tolima. La Policía de Cundinamarca continúa monitoreando las cámaras de seguridad y recopilando testimonios que han llegado a la línea 123, con el fin de llegar a la verdad sobre lo que sucedió con la joven comerciante de Girardot.

Hasta el momento, se ha establecido que las autoridades han centrado sus labores en el momento del cierre del local Di'María Pizza y están siguiendo minuto a minuto el trayecto que Ángela María realizó desde su residencia. Su repentina salida minutos después no ha sido esclarecida completamente, ya que no se ha podido determinar si era ella quien conducía el vehículo o si iba acompañada de otras personas, debido a que el automóvil tenía los vidrios polarizados. Aparentemente, el vigilante no notó nada fuera de lo común, pasando la situación desapercibida y sin problemas.

Publicidad

La única voz oficial hasta el momento ha sido la del coronel Javier Mauricio Castellanos Ruiz, comandante (e) de la Policía de Cundinamarca, quien declaró: "Momentos después de iniciarse la búsqueda, fue encontrado un vehículo abandonado e incinerado en una zona rural del municipio de Flandes, que al parecer sería propiedad de esta persona".

En la segunda ciudad de Cundinamarca, la Policía Nacional ha desplegado agentes de la Seccional de Investigación Criminal, inteligencia policial y el Gaula Cundinamarca, quienes lideran las investigaciones con base en pruebas, testimonios y material probatorio recopilado en las últimas horas para dar con el paradero de Ángela María.

Por ahora, los habitantes de Girardot están organizando una homilía para pedir el pronto regreso a casa de la joven comerciante Ángela María Chisacá Bogotá. La homilía se llevará a cabo mañana, sábado 15 de julio, a las 10:00 am en la Catedral de la Parroquia Inmaculado Corazón de María de Girardot.

Publicidad

"Si usted tiene información sobre este caso, puede informarla a la línea 123 de la Policía Nacional o al número 3203051535, donde se mantendrá absoluta reserva", agregó el coronel Castellanos.

Le puede interesar: