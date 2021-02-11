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Girardot

Girardot: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

La unidad móvil de Sonría le cambió la sonrisa a más de 200 niños en Girardot
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Salud

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Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot
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Cayó presunto abusador de menor con discapacidad en Girardot: era vecino de la víctima

Accidente Vía Bogotá–Girardot
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Volcamiento de tractocamión en la vía Bogotá–Girardot deja un conductor fallecido

En una encomienda fueron encontradas cerca de 500 pastillas de metanfetamina
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Accidentes este 24 de febrero
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Accidentes complican ingreso a Bogotá: uno sin frenos, otro en presunto estado de embriaguez

Siniestro en la vía Girardot–Bogotá: camioneta se salió de la vía y cayó sobre carro particular
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Lluvias en Girardot generan emergencias
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Verifican afectaciones tras lluvias en Girardot: el agua entró a las casas

Parques acuáticos en la vía Bogotá - Girardot.
Turismo

Cinco parques acuáticos en la vía Bogotá Girardot para disfrutar esta temporada de fin de año

Capturan a responsables de crimen de Ángela María Chisacá
Cundinamarca

Hallaron cuerpo sin vida de comerciante tras dos años de incertidumbre en Girardot; hay capturados

Día de Velitas
Cundinamarca

En Girardot inaugurará la “noche de velitas y festival de faroles” en la noche del 7 de diciembre

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