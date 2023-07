Petro no asistió a reunión con la bancada del Pacto Histórico para recomponer coalición

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reveló la estrategia del Gobierno nacional sobre las reformas que se discutirán en el Congreso en la próxima legislatura. Además, habló sobre la ausencia del presidente Gustavo Petro en la reunión con la bancada del Pacto Histórico para recomponer la coalición.

En relación con la reforma laboral , Racero informó que se contempla aceptar modificaciones pero que no será "borrón y cuenta nueva".

“Hoy nos informa la ministra que la reforma laboral no se radica el 20 de julio, sino que va a esperar un par de semanas adicionales con unos ajustes que se están haciendo, no partiendo de cero. Por más que algunos pretendan que esto es borrón y cuenta nueva, no. Durante el semestre pasado hubo grandes avances en la construcción de las ponencias retroalimentado con los congresistas, así que se parte hasta de donde alcanzamos a construir, pero sin lugar a dudas unos ajustes que hay que hacer”, señaló Racero.



“La misma ministra nos lo expresa y lo vemos en buena hora ese anuncio de no radicar el 20 de julio, esperar un poco más, afinar, de tal manera que cuando se radique, las condiciones estén mejores de cara a la discusión y a la aprobación”, agregó.

Asimismo, el presidente de la Cámara anunció que solo hasta agosto se presentará la reforma en los servicios públicos. Sin embargo, respecto a la Ley 30 de Educación Superior dijo que se ha solicitado a la ministra de Educación que reconsidere los plazos, ya que el 20 de julio se considera demasiado pronto y se requiere un mayor tiempo de discusión y legitimidad en torno a este proyecto.

En cuanto al liderazgo en el Congreso, Racero afirmó que la mayoría del Pacto Histórico respalda a Inti Asprilla para la presidencia del Senado, así como a Andrés Calle a la Cámara y señala que se respetan los acuerdos de los partidos el año pasado.

En respuesta a las preguntas sobre el Gobierno y la coalición, Racero indicó que la coalición se está "recomponiendo".

Petro no estuvo en reunión con bancada del Pacto Histórico

Por último, en cuanto a la ausencia del presidente Gustavo Petro en la reunión, Racero informó que se encuentra indispuesto.

“Ahí estuvo el ministro Velasco, que es el interlocutor con el Congreso, con las bancadas, con el Pacto y el director del Dapre, Carlos Ramón. Se nos informa lastimosamente que el presidente está un poco indispuesto, pero la madurez que tiene esta bancada, el Pacto Histórico, es que justamente tiene esta interlocución con el Gobierno, con los ministros, que era lo importante”, señaló al respecto.

Además de estos anuncios legislativos, Racero mencionó que se llevará a cabo un retiro espiritual de la bancada de El Pacto Histórico el 19 de julio.

