Blu Radio  / Judicial  / Apareció Zulma Guzmán Castro y esto dijo sobre la muerte de dos menores con talio

Apareció Zulma Guzmán Castro y esto dijo sobre la muerte de dos menores con talio

La mujer aseguró que tiene en sus manos la manera de probar su inocencia. La Fiscalía imputaría a Zulma Guzmán Castro por este crimen.

