Rastro del talio y llamadas desde Argentina: las claves ocultas del caso Zulma Guzmán

Rastro del talio y llamadas desde Argentina: las claves ocultas del caso Zulma Guzmán

Uno de los elementos más sensibles de la investigación es la responsabilidad del mensajero que llevó las frambuesas envenenadas al hogar de la familia Forero. Según Abushihab, el domiciliario es un testigo clave que no formó parte del plan criminal.

