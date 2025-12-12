Gobierno persiste en eliminar control automático de jueces en jurisdicción agraria: Hernán Cadavid

La discusión sobre la aprobación de la Jurisdicción Agraria en la Plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra estancada, con la oposición, liderada por el Centro Democrático, denunciando que el Gobierno nacional rompió los acuerdos previos, actuando de "mala fe".

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el acuerdo logrado en el Senado fue modificado en la ponencia para el debate en la Plenaria, específicamente en el artículo noveno.

Según Cadavid, la objeción clave que impide la finalización de la discusión es la persistencia del Gobierno en eliminar el control automático de los jueces.

"El gobierno persiste en eliminar ese control automático de los jueces y eso ha sido una garantía histórica", indicó Cadavid.



Correcciones de fondo y objeciones persistentes

El representante Cadavid destacó que se han logrado hacer "muchas correcciones" al proyecto original gracias a la oposición y a las "observaciones de fondo de la Corte Suprema de Justicia".



"Nosotros de fondo no nos hemos opuesto a la Jurisdicción Agraria, la hemos corregido. Yo soy ponente y estoy listo para el debate", enfatizó.

El dilema de la financiación y la inseguridad jurídica

El debate se ha profundizado al revelarse la preocupación sobre la capacidad de operación de la nueva jurisdicción. Según Cadavid, el Gobierno nacional recientemente recortó 650.000 millones de pesos a la rama judicial para el año 2026.

"Aprobar la Jurisdicción Agraria no garantiza el funcionamiento porque no tiene cómo funcionar, porque le están quitando la plata a los jueces que hoy existen, a la Corte Suprema, a la Judicatura", aseveró.

