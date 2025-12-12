Primer proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio de 2026 iniciará en enero.

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que el próximo 22 de enero de 2026 se llevará a cabo el primer proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio (SSO) correspondiente a ese año.

La convocatoria está dirigida a profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología que cumplan los requisitos y deseen participar en esta etapa de vinculación, considerada clave para apoyar la prestación de servicios en distintas regiones del país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la cartera de Salud, las secretarías departamentales y distritales reportaron un total de 1.360 plazas disponibles, distribuidas entre diferentes territorios y profesiones. Estas posiciones hacen parte del programa que busca asegurar la presencia de personal de salud en zonas urbanas y rurales donde se requiere fortalecer la atención.

La información sobre los requisitos, plazas vacantes, documentos necesarios y demás detalles del proceso está publicada en el Repositorio Institucional Digital (RID) del ministerio, disponible a través del enlace oficial habilitado para la convocatoria. Desde allí, los aspirantes pueden consultar todas las condiciones y adelantar su registro.



El ministerio también informó que habilitó una Mesa de Ayuda para resolver dudas o brindar acompañamiento a quienes lo necesiten durante el periodo de inscripción. Este servicio funcionará de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en jornada continua, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el fin de garantizar que los profesionales puedan completar el trámite sin contratiempos.