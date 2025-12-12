Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del viernes, 12 de diciembre de 2025. Este reconocido chance, profundamente ligado a la tradición del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones favoritas por su historia, accesibilidad y la conexión que mantiene con los jugadores de la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 12 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: 3



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados del día.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios constantes que facilitan la participación a lo largo de toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último celebrado cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta disponibles

Una de las claves del éxito del Chontico Noche es la variedad de opciones para apostar, lo que permite que tanto jugadores frecuentes como apostadores ocasionales encuentren una modalidad a su medida:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combi nado: ganar sin importar el orden.

nado: ganar sin importar el orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata ): enfocada en las dos últimas cifras.

): enfocada en las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del sorteo.

Costos de participación

El Chontico Noche continúa siendo uno de los chances más accesibles del país:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio?

Para hacer efectivo cualquier premio, el operador exige cumplir los siguientes requisitos:

