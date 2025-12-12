En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Recomendaciones para una Navidad inclusiva con personas con discapacidad visual

Recomendaciones para una Navidad inclusiva con personas con discapacidad visual

Según la OMS, más de 2.200 millones de personas viven con algún grado de pérdida visual o ceguera, pensar en celebraciones más accesibles se vuelve una necesidad y no una excepción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad