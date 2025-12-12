Recomendaciones para una Navidad inclusiva con personas con discapacidad visual

La Navidad es sinónimo de encuentros, celebraciones y hogares llenos de movimiento. Sin embargo, para las personas con discapacidad visual, esta época del año también puede traer desafíos adicionales. La decoración, los muebles reubicados, los regalos acumulados y el aumento del ruido modifican el entorno habitual, generando barreras que afectan la movilidad, la orientación y la seguridad dentro del hogar.

Ante este panorama, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) propone una serie de recomendaciones prácticas para vivir una Navidad accesible y segura. La primera de ellas es mantener los pasillos y recorridos completamente despejados. Retirar cajas, cables de luces, juguetes o muebles temporales reduce significativamente el riesgo de caídas, especialmente en días donde el tránsito dentro del hogar aumenta.

También es fundamental evitar cables, extensiones o adornos a nivel del piso. Estos elementos, comunes en la decoración navideña, se convierten en obstáculos inesperados. Fijarlos a paredes o ubicarlos en superficies superiores ayuda a garantizar un entorno más seguro. A la par, describir verbalmente cualquier cambio en la distribución del espacio —como la ubicación del árbol, muebles reacomodados o centros de mesa— permite que la persona con discapacidad visual construya una referencia clara del lugar y se mueva con mayor independencia.

Otra recomendación clave es asignar puntos fijos para las comidas, bebidas, regalos y objetos personales. Evitar cambios constantes facilita el acceso autónomo y disminuye la necesidad de asistencia continua. Asimismo, regular el volumen de la música y controlar los estímulos sonoros es esencial, ya que el exceso de ruido interfiere con la orientación auditiva y puede generar confusión o inseguridad.



El CRAC también resalta la importancia de permitir la exploración táctil del espacio y de los elementos decorativos. A través del tacto, las personas con discapacidad visual construyen un mapa mental del entorno y participan de manera más activa en la experiencia sensorial de la Navidad.