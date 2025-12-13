Inauguran la Luna del Río, la noria que espera impulsar el turismo en Barranquilla

En Barranquilla fue inaugurada este sábado la Luna del Río, la nueva atracción turística de 65 metros de altura, a orillas del río Magdalena, con la que la ciudad espera garantizar la visita de al menos 200.000 turistas al año.

La atracción turística se convierte en la noria más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica, y buscará consolidarse como un nuevo ícono turístico, cultural y económico de la ciudad.

“Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante. La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella. Aquí, frente a nuestro río, continuamos construyendo ciudad, creando experiencias y regalándole al mundo espacios que invitan a quedarse, disfrutar y a volver. Cuídenla, vívanla y disfrútenla. Te bajamos la luna, pa’ que te subas”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario destacó durante la apertura que este proyecto representa mucho más que una atracción turística: “Qué lindo tener esta Luna del Río en Barranquilla. Esto será un motor de nuestra economía, porque hoy el mundo está visitando las ciudades por el entretenimiento, por el deporte, y esto hace posible que llegue mucha gente a nuestra ciudad y potencie la gastronomía, el comercio minorista, por supuesto el turismo que llegará a conocer nuestra playa, nuestro ecoparque, nuestro malecón; entonces estamos felices de que esto vaya a traer mucha prosperidad”.



La Luna del Río se integra al Gran Malecón como una experiencia única en Colombia, fortaleciendo el turismo como eje estratégico del desarrollo económico de Barranquilla. Los cálculos indican que el atractivo podrá traer entre 150.000 y 200.000 personas a la ciudad por año.

Este sector impulsa el empleo, el emprendimiento local y activa cadenas de valor que abarcan transporte, gastronomía, hotelería, comercio e industrias creativas. Actualmente, los sectores de industrias creativas, entretenimiento, actividades artísticas, sector hotelero y de alojamiento, recreación y otras actividades de servicios de alojamiento y gastronomía generan cerca de 200.000 empleos en Barranquilla y su área metropolitana.

Sus horarios de operación serán de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Si el lunes es festivo, la noria estará cerrada el martes siguiente.

Las boletas estarán disponibles a través de los distintos canales de tuboleta.com, taquilla en sitio, página web, call center y taquillas tercerizadas en la ciudad y a nivel nacional. El enlace de venta en línea estará habilitado a partir del domingo 14 de diciembre a las 7:00 a.m.