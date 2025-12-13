En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Inauguran la Luna del Río, la noria que espera impulsar el turismo en Barranquilla

Inauguran la Luna del Río, la noria que espera impulsar el turismo en Barranquilla

La atracción turística en Barranquilla se convierte en la noria más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica.

