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Con concierto gratuito, Barranquilla celebra posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

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Operativo de Policía en Barranquilla
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Seguridad en el puente festivo: 1.500 policías vigilarán Barranquilla

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Sede presidencial en el Batallón Paraíso
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Reunión del Vicepresidente y el senador Enrique Gómez.
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Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya
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