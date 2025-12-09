¿Blanco o tinto? Así puede escoger el mejor vino para su cenas en Navidad

Publicidad
Durante la temporada de Navidad se vuelve habitual el incremento de la comida, pues las reuniones, fiestas y encuentros se hacen parte del día a día de miles personas, por eso, muchas se arriesgan a hacer recetas diferentes para impresionar a sus amigos y/o familiares.
Asimismo, una de las bebidas que más se consume durante la temporada es el vino, en especia en cenas y ocasiones especial. Esto sucede gracias a la versatilidad que ofrece esta bebida como acompañamiento de alimentos, sin embargo, dependerá si es tinto o blanco para sacarle el máximo provecho a la comida.
De acuerdo con Catalina Rúgeles, sommelier colombiana de Pinta Negra, dependerá del tipo de alimento para elegir un buen vino, es decir, si tiene grasa, dulce, o es congelado, así mismo se elegirá el tipo.
Por otro lado, dependerá la temperatura de la zona en donde se sirva y prepare la comida. Por ejemplo, los vinos blancos van mejor en zona cálidas, mientras que el tinto en zonas frías, en especial en horas de la noche por el sabor y calidez de su preparación.