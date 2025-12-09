¿Blanco o tinto? Así puede escoger el mejor vino para su cenas en Navidad

Durante la temporada de Navidad se vuelve habitual el incremento de la comida, pues las reuniones, fiestas y encuentros se hacen parte del día a día de miles personas, por eso, muchas se arriesgan a hacer recetas diferentes para impresionar a sus amigos y/o familiares.

Asimismo, una de las bebidas que más se consume durante la temporada es el vino, en especia en cenas y ocasiones especial. Esto sucede gracias a la versatilidad que ofrece esta bebida como acompañamiento de alimentos, sin embargo, dependerá si es tinto o blanco para sacarle el máximo provecho a la comida.



¿Blanco o tinto? Así puede escoger el mejor vino

De acuerdo con Catalina Rúgeles, sommelier colombiana de Pinta Negra, dependerá del tipo de alimento para elegir un buen vino, es decir, si tiene grasa, dulce, o es congelado, así mismo se elegirá el tipo.



Para platos fuertes y especiados: en este caso la mejor opción es el tinto, esto gracias a el equilibrio de sabores intensos que ofrece, por ejemplo, carnes de cerdo o con especia, como podría ser una lechona.

en este caso la mejor opción es el tinto, esto gracias a el equilibrio de sabores intensos que ofrece, por ejemplo, carnes de cerdo o con especia, como podría ser una lechona. Para platos frescos o dulces: para esta ocasión será mejor el blanco, pues en su mayoría suele contar con notas cítricas y una acidez especial que le dan un toque a este tipo de alimentos, sin perder el sabor original de cada haciendo que se un acompañante perfecto.

Por otro lado, dependerá la temperatura de la zona en donde se sirva y prepare la comida. Por ejemplo, los vinos blancos van mejor en zona cálidas, mientras que el tinto en zonas frías, en especial en horas de la noche por el sabor y calidez de su preparación.

Vino - referencia // Foto: Pexels

Estos son 10 platos navideños con vino en Colombia