Así puede utilizar la IA para sus compras navideñas y ahorrarse unos pesitos

La inteligencia artificial empieza a ganar protagonismo en las compras navideñas en Colombia. Mientras en Estados Unidos el 63 % de los consumidores estaría dispuesto a dejar que la IA actúe como su “duende navideño”, según Experian, en el país esta tendencia ya se siente: más personas están usando chatbots, asistentes virtuales y plataformas inteligentes para organizar presupuestos, encontrar regalos y navegar con mayor seguridad en el comercio electrónico.

El crecimiento del e-commerce ha facilitado la vida de los compradores, pero también abrió la puerta a mayores riesgos digitales. Un estudio de DataCrédito Experian reveló que el 36,6 % de los colombianos fue víctima de algún tipo de fraude en los últimos 12 meses y que el 97,7 % percibe este delito como frecuente. Las modalidades más comunes incluyen estafas en compras online (34,5 %), fraudes digitales como hackeos (26,7 %), uso indebido de tarjetas de crédito (14 %), suplantación de identidad (12,6 %) y préstamos solicitados a nombre de la víctima (8,5 %).

El impacto va más allá del bolsillo: 41,8 % reportó pérdidas económicas, 38 % sufrió estrés o ansiedad y casi 20 % tuvo afectaciones sociales. En este escenario, la IA aparece como una herramienta clave para detectar patrones sospechosos, generar alertas y guiar a los consumidores en decisiones más seguras.



¿Cómo ayuda la IA a comprar mejor en Navidad?

La inteligencia artificial se consolida como un soporte práctico al momento de buscar regalos o planear gastos. Sus principales beneficios incluyen:



Comparación inteligente de precios: analiza miles de productos en segundos, identifica promociones reales y evita sobrecostos. Recomendaciones personalizadas: sugiere regalos ajustados a preferencias, historial de búsqueda y presupuesto. Prevención del fraude digital: alerta sobre páginas de riesgo, detecta comportamientos inusuales y protege datos personales.

Pero el uso de estas herramientas debe ir acompañado de hábitos de seguridad digital. DataCrédito Experian recomienda verificar que los sitios sean oficiales, formarse en prevención del fraude y monitorear activamente la información crediticia.

Persona comprando por internet. Foto: Universidad Católica San Pablo.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes en línea

Planifique sus compras y confirme que la página sea oficial; el dominio debe iniciar con https://.

que la página sea oficial; el dominio debe iniciar con https://. Infórmese sobre tácticas comunes de fraude en el blog antifraude de Midatacrédito.

en el blog antifraude de Midatacrédito. Tome control de su vida financiera . Por ejemplo, desde el portal de Midatacrédito puede consultar el historial crediticio, activar alertas, monitorear movimientos y usar herramientas como bloqueos preventivos o reportes inmediatos ante intentos de suplantación.

. Por ejemplo, desde el portal de Midatacrédito puede consultar el historial crediticio, activar alertas, monitorear movimientos y usar herramientas como bloqueos preventivos o reportes inmediatos ante intentos de suplantación. Proteja su tarjeta de crédito: no comparta códigos ni datos por correo o redes sociales, evite compras desde redes Wi-Fi públicas y reporte de inmediato cualquier irregularidad.