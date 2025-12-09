Así puede utilizar la IA para sus compras navideñas y ahorrarse unos pesitos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La inteligencia artificial empieza a ganar protagonismo en las compras navideñas en Colombia. Mientras en Estados Unidos el 63 % de los consumidores estaría dispuesto a dejar que la IA actúe como su “duende navideño”, según Experian, en el país esta tendencia ya se siente: más personas están usando chatbots, asistentes virtuales y plataformas inteligentes para organizar presupuestos, encontrar regalos y navegar con mayor seguridad en el comercio electrónico.
El crecimiento del e-commerce ha facilitado la vida de los compradores, pero también abrió la puerta a mayores riesgos digitales. Un estudio de DataCrédito Experian reveló que el 36,6 % de los colombianos fue víctima de algún tipo de fraude en los últimos 12 meses y que el 97,7 % percibe este delito como frecuente. Las modalidades más comunes incluyen estafas en compras online (34,5 %), fraudes digitales como hackeos (26,7 %), uso indebido de tarjetas de crédito (14 %), suplantación de identidad (12,6 %) y préstamos solicitados a nombre de la víctima (8,5 %).
El impacto va más allá del bolsillo: 41,8 % reportó pérdidas económicas, 38 % sufrió estrés o ansiedad y casi 20 % tuvo afectaciones sociales. En este escenario, la IA aparece como una herramienta clave para detectar patrones sospechosos, generar alertas y guiar a los consumidores en decisiones más seguras.
La inteligencia artificial se consolida como un soporte práctico al momento de buscar regalos o planear gastos. Sus principales beneficios incluyen:
Pero el uso de estas herramientas debe ir acompañado de hábitos de seguridad digital. DataCrédito Experian recomienda verificar que los sitios sean oficiales, formarse en prevención del fraude y monitorear activamente la información crediticia.
La inteligencia artificial está transformando todo, incluso la forma en que compramos y elegimos nuestros regalos navideños. Pero ser nativos digitales implica asumir responsabilidad: cuidar nuestra identidad y proteger nuestra información es tan importante como disfrutar la comodidad que ofrece la tecnología. Por eso, es tan importante tener el control de asuntos como tu información crediticia, ya que con eso podrás tomar decisiones que no afecten tu identidad o seguridad digital a la de hacer compras navideñas