Compras de fin de año: 10 claves para evitar fraudes y aprovechar los descuentos

Por eso, diversas entidades recomiendan reforzar los hábitos de autocuidado al hacer pagos en línea, usar tarjetas o acceder a plataformas bancarias desde el celular, especialmente cuando los comercios reportan alto flujo de transacciones.
En ese contexto, Itaú Colombia reforzó su campaña “Avanzamos por tu Seguridad” y publicó una guía con diez recomendaciones para ayudar a los colombianos a realizar compras seguras y evitar dolores de cabeza en la temporada de fin de año.
Diez recomendaciones para compras segura
Ingrese solo a sitios oficiales: digite la dirección completa del banco en el navegador —en el caso de Itaú, banco.itau.co—. No use buscadores ni enlaces enviados por terceros.
Use dispositivos protegidos: mantenga el antivirus actualizado y evite redes públicas o inseguras.
Desconfíe de descuentos “demasiado buenos”: no abra enlaces inesperados ni mensajes con ofertas poco creíbles.
Cuide y actualice sus claves: use combinaciones de mayúsculas, minúsculas y números que sean fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar.
Revise sus movimientos: consulte con frecuencia sus transacciones en la app o el portal web y reporte cualquier operación que no reconozca.
Proteja sus medios de pago: en comercios, verifique el datáfono, mantenga su tarjeta a la vista y cubra el teclado al digitar la clave.
Verifique comprobantes: antes de salir del establecimiento, confirme el valor cobrado y conserve el recibo.
No comparta códigos OTP: los delincuentes suelen hacerse pasar por entidades bancarias para obtenerlos.
Revise el origen de los códigos QR: evite pagar o transferir a través de enlaces o códigos de procedencia dudosa.
Frene contactos sospechosos: si recibe llamadas o mensajes inusuales, detenga la operación y repórtela a los canales oficiales del banco.
Con ocho años de operación en Colombia y un siglo de trayectoria en América Latina, Itaú insistió en que estas prácticas se refuerzan cada temporada comercial como parte de su estrategia para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia de sus usuarios.