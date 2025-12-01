Compras de fin de año: 10 claves para evitar fraudes y aprovechar los descuentos

La temporada de diciembre impulsa uno de los mayores picos de compras del año y, con ello, aumenta también el riesgo de fraudes digitales y presenciales. Expertos en seguridad financiera recuerdan que es en estas fechas cuando más crecen los intentos de suplantación, robo de datos y manipulación de medios de pago.

Por eso, diversas entidades recomiendan reforzar los hábitos de autocuidado al hacer pagos en línea, usar tarjetas o acceder a plataformas bancarias desde el celular, especialmente cuando los comercios reportan alto flujo de transacciones.

En ese contexto, Itaú Colombia reforzó su campaña “Avanzamos por tu Seguridad” y publicó una guía con diez recomendaciones para ayudar a los colombianos a realizar compras seguras y evitar dolores de cabeza en la temporada de fin de año.

Persona preocupada por compras Foto: ImageFX

Diez recomendaciones para compras segura

Ingrese solo a sitios oficiales: digite la dirección completa del banco en el navegador —en el caso de Itaú, banco.itau.co—. No use buscadores ni enlaces enviados por terceros. Use dispositivos protegidos: mantenga el antivirus actualizado y evite redes públicas o inseguras. Desconfíe de descuentos “demasiado buenos”: no abra enlaces inesperados ni mensajes con ofertas poco creíbles. Cuide y actualice sus claves: use combinaciones de mayúsculas, minúsculas y números que sean fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. Revise sus movimientos: consulte con frecuencia sus transacciones en la app o el portal web y reporte cualquier operación que no reconozca. Proteja sus medios de pago: en comercios, verifique el datáfono, mantenga su tarjeta a la vista y cubra el teclado al digitar la clave. Verifique comprobantes: antes de salir del establecimiento, confirme el valor cobrado y conserve el recibo. No comparta códigos OTP: los delincuentes suelen hacerse pasar por entidades bancarias para obtenerlos. Revise el origen de los códigos QR: evite pagar o transferir a través de enlaces o códigos de procedencia dudosa. Frene contactos sospechosos: si recibe llamadas o mensajes inusuales, detenga la operación y repórtela a los canales oficiales del banco.

Banco Itaú Foto: Banco Itaú

Con ocho años de operación en Colombia y un siglo de trayectoria en América Latina, Itaú insistió en que estas prácticas se refuerzan cada temporada comercial como parte de su estrategia para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia de sus usuarios.