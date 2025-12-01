En vivo
Durante la jornada de Black Friday en Colombia aumentaron en un 5 % los pagos por PSE

PSE duplicó la actividad de un día común y rebasó el millón de operaciones, consolidándose como el canal preferido por los compradores en el comercio electrónico.

