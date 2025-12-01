Durante la jornada de Black Friday en Colombia aumentaron en un 5 % los pagos por PSE

La empresa ACH Colombia confirmó que el Black Friday obtuvo un resultado positivo en el mundo de los pagos electrónicos. El pasado 28 de noviembre, la plataforma de pagos PSE registró más de un millón de transacciones, un incremento del 5 % frente al mismo día del año anterior. La cifra confirma a este medio de pago como uno de los favoritos de los consumidores colombianos durante las grandes jornadas de comercio electrónico.

Juan Diego Jaramillo, vicepresidente Comercial de ACH Colombia, explicó que este comportamiento refleja la transición natural del consumidor hacia canales digitales y el mayor dinamismo del comercio electrónico en el país. “PSE ha sido fundamental en la transformación digital de los pagos en Colombia. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo soluciones de pago seguras y eficientes que ayuden a los comercios a vender más y a los usuarios a comprar con confianza. Continuaremos innovando para facilitar la integración de PSE en múltiples canales y potenciar las ventas en el ecosistema digital”.

“Estamos bastante contentos con los resultados del pasado Black Friday, el 28 de noviembre. Significa que, si sumáramos todas las compras y las transacciones que pasan a través de PSE, como impuestos, servicios públicos, tendríamos el viernes pasado más de 3 millones de transacciones solamente en el Black Friday, contra más de 2 millones 400.000 transacciones que pasan en un día normal”, afirmó el vicepresidente Comercial de ACH Colombia.



ACH Colombia destacó que los resultados del Black Friday se alinean con la evolución del ecosistema digital y con la cada vez mayor adopción de soluciones tecnológicas. Por ello, la organización afirmó que continuará trabajando en el fortalecimiento y desarrollo de herramientas que permitan integrar y facilitar los pagos desde múltiples canales, con el fin de impulsar aún más la digitalización financiera.