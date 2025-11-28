Evite estafas en internet en este Black Friday: siga consejos de expertos

La llegada de Navidad viene acompañada de la habitual jornada de Black Friday, un día en donde cientos de comercios se suman para poner sus productos a precios "imperdibles", según dicen en sus imágenes publicitarias. Sin embargo, la llegada del internet permitió que estas compras se puedan hacer sin la necesidad de salir de casa.

Pero al igual que muchas personas aprovechan esta fecha para hacer sus compras navideñas, lo ciberdelincuentes lo ven como una oportunidad para cometer sus delitos y, a través de estafas en línea, terminan sacando el dinero de las personas cuando intentan comprar por internet.

Black Friday Foto: Pexels

El abecé para comprar en línea y evitar estafas en Black Friday

En diálogo con Noticicas Caracol, Frederick Ferro, experto en ciberseguridad de la Universidad Central, aseguró que lo primero que se debe hacer es revisar la legitimidad de cada mensaje, imagen o link que se reciba durante la jornada de supuestos descuentos, pues podrían ser enlaces maliciosos usados para el robo de información personal.

"Hay que buscar la página donde se va a comprar el producto y asegurar que nadie mandó el link, sino uno buscarlo para asegurarse que es un portal oficial de la marca o comercio", dijo. Añadió que mirar los correos a fondo, tanto la ortografía como el remitente para conocer su originalidad.



Estos son otros consejos de expertos

No usar WiFi público para autenticar datos personales en una compra.

No agregar tarjeta de crédito en enlaces sin remitente fijo.

Tener autoprotección personalizada con su banco para recibir información al instante de cualquier movimiento.

Cabe recordar que la Policía Nacional tendrá a disposición 24 horas su CAI virtual en donde todos los ciudadanos podrán poner sus denuncias si son víctimas de alguna ciberestafa, al igual que exponer links maliciosos o comercios ilegales para evitar que miles de ciudadanos puedan caer en este tipo de delincuencia.

