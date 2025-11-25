Productos de moda, belleza y café tostado serán los protagonistas para el Black Friday: Analdex

El Black Friday se acerca y con él una ola de oportunidades para los exportadores colombianos que esperan impulsar sus ventas en Estados Unidos, el principal destino de los productos nacionales durante esta temporada. Los comerciantes ajustan inventarios y estrategias digitales para aprovechar el e-commerce, que será el motor de las compras internacionales.

Entre los bienes con mayor proyección y que más cautivarían a los extranjeros se encuentran el maquillaje, la moda y el café tostado, que entre enero y septiembre de 2025 generaron más de 280 millones de dólares, según cifras de Analdex.

“Preparaciones de belleza, confecciones y cafés tostados en origen, son algunos de los bienes colombianos que pueden aprovechar esta gran fecha de compras en Estados Unidos, gracias a su posicionamiento, calidad y diseño. Allí el e-commerce será el gran aliado para apalancar estas ventas”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

En 2024, los consumidores estadounidenses gastaron cerca de 10.800 millones de dólares en compras realizadas por comercio electrónico, una cifra que no solo se mantendría este año, sino que podría aumentar con el inicio oficial de la temporada más activa del consumo: la Navidad.



La moda colombiana, uno de los sectores más dinámicos, espera un impulso durante el Black Friday. Productos como cuero natural, fajas, medias, camisetas y prendas íntimas figuran entre los más buscados. Entre enero y septiembre, las exportaciones de ropa y accesorios sumaron 200,1 millones de dólares, aunque representaron una caída del 4,1 % frente al mismo periodo de 2024. Estados Unidos lidera como principal comprador, de la moda colombiana, con una cifra del 29,5% del total de las exportaciones.

Por parte de los productos de belleza, muestra un panorama más optimista, entre enero y septiembre del 2025 se vendieron 28,6 millones de dólares, trayendo mejoras en las ventas, pues aumentó en un 53,7 % a comparación del año 2024. El café tostado, una de las principales materia prima colombiana, aumentó sus exportaciones en un 9,5 % alcanzando los 56,6 millones de dólares.

Con el inicio de la temporada de celebraciones familiares, como Acción de Gracias, también crece la demanda de hierbas aromáticas colombianas. Romero, tomillo y laurel han aumentado sus ventas en Estados Unidos, acumulando 12 millones de dólares en exportaciones hasta septiembre.

Las proyecciones para el cierre del año son alentadoras. En Colombia, las ventas online podrían aumentar un 5,3 % y alcanzar los 253,4.000 millones de dólares. Por su parte, la National Retail Federation estima que las ventas minoristas totales en Estados Unidos, entre noviembre y el 31 de diciembre, superarán el billón de dólares.