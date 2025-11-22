¿Qué es lo que más se vende en el Black Friday? Así puede evitar fraudes al comprar en línea

Con la llegada de la temporada de fin de año, el comercio electrónico en Colombia se prepara para uno de los momentos más importantes del calendario comercial: el Black Friday. Aunque se trata de una tradición nacida en Estados Unidos, el impacto en el país es cada vez mayor, con descuentos que se han adelantado incluso semanas antes de la fecha oficial.

En diálogo con Noticias de la Mañana, María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), explicó que esta temporada se ha convertido en un dinamizador clave para el mercado digital y una antesala determinante a las compras navideñas. “Estamos proyectando un aumento del 40 % en ventas frente al año anterior”, señaló.

En 2024, la fecha ya había marcado un incremento del 50 % en ventas y del 25 % en número de transacciones, respecto a un viernes convencional.



¿Que es lo que más se vende en el Black Friday?

De acuerdo con Quiñones, los comercios han extendido el concepto más allá del día específico, adoptando términos como “Black Days” para abarcar toda la temporada. La tecnología se mantiene como la categoría líder debido al alto valor de los productos adquiridos.

A esta se suman los juguetes —especialmente en vísperas de Navidad—, moda, artículos para el hogar y servicios turísticos, que también registran una alta demanda.



Mayor consumo, mayores riesgos digitales

El crecimiento del comercio en línea también ha traído un incremento en la actividad de ciberdelincuencia. Por esta razón, la Cámara viene trabajando con empresas, entidades financieras y pasarelas de pago para fortalecer los sistemas de protección.



“Existe un esfuerzo del sector por garantizar compras tranquilas para el consumidor”, indicó Quiñones, recordando que la seguridad también depende de los usuarios: evitar enlaces sospechosos, verificar la autenticidad de las páginas y revisar el candado de navegación son prácticas básicas para prevenir fraudes.

Además, desde el gremio se impulsa un sello de confianza que certifica buenas prácticas en logística, pagos y protección al consumidor.



Colombia impulsa el movimiento en el comerio

Aunque plataformas internacionales participan activamente en estas fechas, buena parte del volumen proviene de negocios locales. El comercio electrónico nacional cerró 2024 con transacciones por 105 billones de pesos, y se espera un crecimiento del 16 % para este año.

Sin embargo, Quiñones advirtió que aún existe un desafío en las condiciones de competencia: algunas plataformas extranjeras no están sujetas a la misma carga impositiva, lo que afecta la paridad para los comercios establecidos en Colombia.

Mientras avanzan los días de descuentos, el sector se declara optimista sobre el impulso económico que este periodo dejará en el país. “Black Friday es una temporada muy relevante para el comercio nacional”, concluyó Quiñones.

