El comercio electrónico se consolida como el campo de batalla de la moda en fin de año

El cierre del año se ha convertido en el momento decisivo para la industria de la moda en Colombia. Lejos de limitarse a vitrinas físicas o campañas publicitarias tradicionales, el verdadero terreno de competencia está hoy en el comercio electrónico.

Black Friday, Cyber Monday y la temporada navideña representan el punto más alto del calendario comercial, donde las marcas miden su fuerza no solo en descuentos, sino en experiencia digital y capacidad logística.

Según cifras de Fenalco, el 34 % de los colombianos planea comprar moda en esta temporada. El 21 % lo hará en noviembre, impulsado por las ofertas del Black Friday, mientras que un 32 % concentra su gasto en las primeras semanas de diciembre. Esto confirma que el último bimestre del año es clave para el sector, pero también plantea retos operativos que pueden definir el éxito o el fracaso de una marca.

Día sin IVA, comercio electrónico. Foto: AFP, imagen de referencia.

David Rojas, CEO del clúster digital Fashion eCommerce, asegura que “ya no gana la marca que más rebaja, sino la que mejor opera”. Explica que la competencia ha migrado de la guerra de precios a la excelencia en experiencia de usuario, infraestructura digital y cumplimiento en las entregas. “Durante Black Friday el comprador es racional y busca aprovechar las oportunidades; en Navidad, en cambio, la compra se vuelve emocional y se enfoca en regalar”, detalla.



Por ello, los comercios deben preparar sus canales digitales con anticipación. Sitios web estables, procesos de pago ágiles y plataformas capaces de soportar altos volúmenes de tráfico son la base para mantener la competitividad. Rojas subraya que la tecnología por sí sola no garantiza resultados: “El ecommerce es un ecosistema que integra la tienda digital con canales como WhatsApp, email marketing y automatizaciones, todos coordinados para impulsar la recompra y reducir la fricción”.

La logística también juega un papel determinante. El 18 de diciembre marca, en la práctica, la última fecha viable para garantizar entregas nacionales antes de Navidad. Después de esa fecha, cumplir con los tiempos prometidos se vuelve incierto, lo que puede afectar la reputación de las marcas.

En este contexto, la integración entre el canal físico y el digital —como el retiro en tienda, los cambios presenciales o las entregas exprés— se convierte en una ventaja estratégica. El comercio electrónico de moda ya no es un complemento: es el corazón operativo de la temporada más exigente del año, y su éxito depende de funcionar como un engranaje perfecto entre tecnología, inventario, logística y atención al cliente.