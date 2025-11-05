Cámara de Comercio de Bogotá da tranquilidad al sector empresarial pese a crisis con EE. UU.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros, envió un mensaje de calma al sector empresarial en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Según explicó, el comportamiento del registro mercantil y la actividad empresarial en la capital se mantienen estables y en crecimiento frente a años anteriores.

BLU Radio. Magistrado Ovidio Claros/ Foto: Twitter @claros_ovidio

Claros, recientemente reelegido como presidente de la Junta Directiva de Confecámaras, señaló que el enfoque de la entidad es estrictamente económico y empresarial, y no político. “Nuestro trabajo es fortalecer al empresario colombiano, ayudar a los emprendedores a convertirse en empresarios sostenibles y acompañarlos en su proceso de crecimiento. Las cifras de renovación y registro se mantienen positivas, con un leve aumento frente al año pasado”, afirmó.

El directivo destacó que la CCB cuenta con cerca de 500.000 empresas registradas, y que la meta es sostener este número en 2026 pese a la incertidumbre internacional. “Viene un año político y complejo, pero mantenemos nuestros objetivos: estabilidad, renovación empresarial y crecimiento”, añadió.

Textiles. Foto: AFP

Claros también resaltó el trabajo de la Cámara en la internacionalización de sectores como el textil, calzado y bisutería, apoyando la participación de emprendedores en pasarelas y ferias internacionales. “Queremos que los empresarios locales lleguen a nuevos mercados, con productos que reflejen el talento colombiano”, dijo.



En cuanto a su reelección en Confecámaras, Claros explicó que es un reconocimiento a su labor por fortalecer la articulación entre las cámaras grandes y pequeñas del país. “Hemos impulsado una estructura más equitativa, que dé protagonismo a las regiones y garantice igualdad de oportunidades para todas las cámaras”, concluyó.

La CCB aseguró que seguirá trabajando en la sostenibilidad empresarial y en ofrecer herramientas de apoyo a los negocios de Bogotá y Cundinamarca, manteniendo su papel como un pilar de confianza en medio del contexto económico actual.