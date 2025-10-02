Pérdidas por cierre de vía al Llano superan $1 billón, advierte Cámara de Comercio de Villavicencio

El cierre de la vía Bogotá - Villavicencio, vigente desde el pasado 7 de septiembre, ha dejado un saldo económico crítico en los Llanos orientales. De acuerdo con Henry Palma, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio, la región pierde a diario entre 50 y 60.000 millones de pesos, lo que ya suma más de $1 billón en menos de un mes.

Los productos más afectados son los alimentos y el ganado: cada día se dejan de transportar cerca de 393.000 huevos, 1.000 cabezas de ganado y 870 de cerdo. Además de toneladas de yuca, arroz y otros bienes de la canasta familiar.

EFE -Bluradio

“Los estudios indican que, diariamente, perdemos de $50 a 60.000 millones, $18.000 millones en ganadería, caucho, palma de aceite arroz; $10.000 millones pierde el comercio al paralizarse la vía, $5.000 millones diarios en turismo, $3.000 millones en agroindustria y se afecta en un 75 % el transporte público”, detalló Palma desde el Congreso de Confecámaras en Cartagena.

El dirigente gremial también cuestionó el estado de las vías alternas que conectan a los Llanos con el centro del país y pidió al Gobierno nacional y, a las gobernaciones del Meta y Cundinamarca una intervención inmediata.



Sobre la decisión del Ministerio de Transporte de aplicar descuentos en los peajes de la región, con tarifas solidarias entre el 30 % y el 50 %, aseguró que son medidas positivas, pero insuficientes frente a la magnitud del impacto.