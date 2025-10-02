Gobierno anuncia tarifas diferenciales en peajes de vía al Llano tras emergencia en km 18

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), anunció la implementación de tarifas diferenciales en los peajes de la vía Bogotá–Villavicencio como medida de alivio económico para los usuarios afectados por la emergencia en el kilómetro 18.

La decisión contempla descuentos del 50% para las categorías 4 a 7 y del 30% para las categorías 1 a 3, que se aplicarán en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró a través de su cuenta de X que estas tarifas buscan dar soluciones rápidas y efectivas. “Vamos a aplicar tarifas diferenciales en los peajes de la vía al Llano. Una medida inmediata para aliviar el bolsillo de transportadores y comunidades afectadas por la emergencia en el km 18”, indicó.

La vía al Llano es una de las más transitadas en temporada de vacaciones Foto: Coviandina

La medida tendrá una vigencia inicial de dos meses, o hasta que el corredor esté habilitado de manera segura y bidireccional en el sector afectado.



Recordemos que un abogado radicó un derecho de petición donde pedía no cobrar estos peajes y, aunque esta medida no es una respuesta oficial al documento, sí procura el bienestar de todos los usuarios de este corredor d

El Ministerio de Transporte y la ANI reiteraron que su prioridad es garantizar movilidad segura, tarifas justas y soluciones estructurales en uno de los corredores más importantes para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales.