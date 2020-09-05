En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Peajes

Peajes

Talanqueras arriba en peajes de Santander.JPG
Santanderes

Confirman reactivación de dos peajes en Santander; gobernación concilia con Oiba y Curití

peaje-sin-pago-en-santander.jpg
Santanderes

“Es falso”: transportadores niegan acuerdo para reactivar cobro de peajes en Santander

Talanqueras arriba en peajes de Santander.JPG
Santanderes

Reactivan cobro en tres peajes en Santander tras nueve meses de protestas de comunidades

Peaje Sabanagrande.jpg
Caribe

Protesta en peaje de Sabanagrande: comunidad levantó las talanqueras para exigir tarifa cero

incendio en peaje.jpg
Mundo

Terrible incendio en un peaje en India deja cinco personas muertas y varios vehículos incinerados

Peajes.
Bogotá

Desde este miércoles aumenta el valor de los peajes del norte de Bogotá: así quedaron los cobros

PEAJE.jpg
Economía

Peajes en el Eje Cafetero tendrán tarifas diferenciales: conozca cuáles son

Peajes Autopistas del Café.
Nación

Gobierno descarta tarifas diferenciales para este año en peajes de Autopistas del Café

Autopistas del Café
Economía

Autopistas del Café: Gobierno está listo para bajar peajes, pero con un techo de gasto

Conductor pagando un peaje en Colombia.
Nación

"No hay intención de terminación anticipada": ANI explica futuro de peajes en Eje Cafetero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad