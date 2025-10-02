En vivo
Cámara de Comercio de San José alerta por crisis regional tras cierres en vía al Llano

Cámara de Comercio de San José alerta por crisis regional tras cierres en vía al Llano

Más de 5.000 reses permanecen represadas tras 24 días de cierre en la vía Bogotá–Villavicencio.

Viaa-Llano.jpg
Vía al Llano
Foto: Coviandina
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Por medio de un comunicado, este 2 de octubre, la Cámara de Comercio de San José manifestó su profunda preocupación por la crisis que atraviesan el departamento del Guaviare y la región de la Amazorinoquia, a raíz de los cierres continuos registrados durante los últimos 24 días en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Según la entidad, esta situación ha dejado represadas más de 5.000 reses y ha paralizado el flujo logístico, económico, social y de movilidad de la región, poniendo en evidencia la fragilidad de la conectividad en un corredor estratégico para el país.

El cierre también ha afectado el transporte de pasajeros, generando serias dificultades para cientos de estudiantes, trabajadores y pacientes que dependen de esta ruta para movilizarse.

Cierre vía al Llano este lunes
Cierre vía al Llano este lunes
Foto: Coviandina

Es ante este panorama, la Cámara de Comercio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas como la ejecución de obras estructurales, el establecimiento de vuelos humanitarios y el refuerzo de la seguridad, con el fin de proteger la economía, la vida y el turismo en la región.

“La Amazonía/Orinoquía representa una de las principales reservas de productividad, biodiversidad y turismo de Colombia. En 2023 su PIB superó los 50,5 billones de pesos, en Meta y Casanare como principales aportantes, mientras que el Guaviare registró un PIB de 1,26 billones con clara vocación agropecuaria y turística”, mencionó la Cámara de Comercio en su comunicado.

