Nuevos bloqueos en la vía al Llano: gobernadora del Meta pide concertación

La mañana de este martes volvió a estar marcada por los bloqueos en la vía al Llano, en el sector de Guayabetal, donde transportadores y camioneros mantienen su protesta en rechazo a los altos costos de peajes y el deterioro de la carretera. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se refirió en entrevista con Mañanas Blu a las tensiones sociales y a la necesidad urgente de inversión para garantizar la movilidad entre Bogotá y Villavicencio.

“Hoy llamo a la concertación a mirar cómo resolvemos. Si no trabajamos de la mano todos, es muy difícil avanzar con el tema de la vía”, señaló la mandataria departamental.



Inversión y obras en discusión

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la confirmación de los recursos que se destinarán a la vía. Mientras que se habló inicialmente de una cifra cercana a 80 mil millones de pesos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aclaró que los fondos disponibles ascienden a 8 mil millones de pesos.

“Por supuesto que sí sirve para arreglar algo. Uno cuando tiene situaciones tiene que dar soluciones. No se puede quedar con el cuento de que no hay plata”, afirmó Cortés al conocer la cifra definitiva.La gobernadora enfatizó en la necesidad de sumar esfuerzos con el sector privado. Empresarios de la región, aseguró, han mostrado disposición para contribuir con maquinaria y materiales en el mejoramiento de vías secundarias que sirvan como rutas alternas mientras se superan las fallas del corredor principal.

La protesta de los transportadores

El bloqueo actual, liderado por camioneros y gremios de transporte, responde a reclamos por el cobro de peajes en medio de una carretera deteriorada y con constantes cierres. Los manifestantes piden la suspensión temporal de los pagos como medida de alivio económico.



“Ellos están diciendo que los peajes son costosos, que la vía está mal, que está deteriorada. Pero ese es un tema que le corresponde al Gobierno nacional y a la ANI, que es la que maneja las concesiones”, explicó la gobernadora. A pesar de no tener competencia directa sobre la reducción o suspensión de los peajes, Cortés manifestó apertura a explorar salidas conjuntas con el Gobierno y las concesiones. “Creo que podemos sentarnos a mirar con la concesión, qué alivio se le puede dar a la gente mientras solucionamos el tema del tramo”, dijo.

Declaratoria de emergencia y presión política

La gobernadora insistió en que los bloqueos y pérdidas económicas que superan los 800 mil millones de pesos requieren medidas de fondo. Junto a otros mandatarios regionales y congresistas, prepara una solicitud al Gobierno nacional para que se estudie una declaratoria de emergencia económica y social.

Cuando hay voluntad política, todo se puede hacer. Hablamos incluso de obras por impuestos, que las empresas vinculadas a la concesión puedan ejecutar directamente. No se trata de alargar reuniones, sino de sentarnos con soluciones subrayó.

Publicidad

Alternativas a corto plazo

Mientras tanto, la mandataria metense destacó que ya se han puesto en marcha comisiones conjuntas con Cundinamarca para identificar y mejorar vías secundarias, de manera que vehículos livianos tengan opciones de tránsito mientras persista la crisis.

“La conexión Bogotá-Villavicencio no solo es vital para el Meta, sino para al menos siete departamentos que dependen de este corredor para movilizar su producción”, recordó. En ese sentido, insistió en que se debe mirar más allá de soluciones temporales y garantizar inversiones estructurales en la carretera.

C