Geovany Quintero Gómez

Comunicador social, periodista y magíster en comunicación transmedia con amplia trayectoria en el entorno digital. Especialista en estrategias de contenido, optimización SEO y analítica web, con sólida experiencia en la creación, gestión y distribución de productos informáticos de alto impacto. Competencias avanzadas en gestión de proyectos y marketing de contenidos orientadas al crecimiento de audiencias y al posicionamiento de marcas en plataformas digitales.