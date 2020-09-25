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Blu Radio  / Geovany Quintero Gómez
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Geovany Quintero Gómez

Comunicador social - periodista

Comunicador social, periodista y magíster en comunicación transmedia con amplia trayectoria en el entorno digital. Especialista en estrategias de contenido, optimización SEO y analítica web, con sólida experiencia en la creación, gestión y distribución de productos informáticos de alto impacto. Competencias avanzadas en gestión de proyectos y marketing de contenidos orientadas al crecimiento de audiencias y al posicionamiento de marcas en plataformas digitales.

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