Terremoto en Colombia de magnitud 7,4 deja 132 muertos y 570 heridos

El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia deja un balance preliminar de 138 personas fallecidas y 570 heridas, según el informe entregado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país, donde los organismos de socorro adelantan labores de búsqueda y remoción de escombros.



Terremoto hoy en Colombia en vivo

Toque de queda y militarización en Cali

Ante el riesgo de alteración del orden público, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó toque de queda en la ciudad desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m..

La medida se adoptó tras reportarse amenazas de saqueos en varias zonas de la capital del Valle del Cauca. Éder confirmó además la militarización de sectores como las comunas 17 y 19 con patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército.



Para apoyar las tareas de rescate en edificios colapsados, la capital vallecaucana recibirá 92 rescatistas adicionales: 60 enviados desde Bogotá y 32 de las Fuerzas Militares. Las autoridades reiteraron que las primeras 48 horas son decisivas para hallar sobrevivientes.

Para la recepción de ayudas humanitarias en la ciudad, se dispuso como punto principal de acopio la plazoleta Jairo Varela, además de los canales habilitados por la Cruz Roja.

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Subsidios de arriendo para familias afectadas en Chocó

Desde Quibdó, el presidente De La Espriella anunció la entrega de subsidios de arriendo para más de 1.400 familias del departamento del Chocó que perdieron sus viviendas o registraron daños graves.

De acuerdo con la evaluación del Ministerio de Vivienda, en cabeza de Jaime Andrés Beltrán, se identificaron entre 1.300 y 1.400 inmuebles impactados. La ayuda económica se otorgará de forma temporal mientras se adelantan los procesos de reparación o reconstrucción total.

En materia asistencial, los heridos registrados en Chocó serán remitidos a centros médicos de Medellín, mientras que el Ministerio de Defensa desplegó personal de ingenieros, rescatistas y binomios caninos en la zona.