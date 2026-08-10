¿Por qué si el terremoto fue en el Chocó se sintió tan fuerte en todo el país?

El municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó fue el epicentro del fuerte terremoto hoy lunes, 10 de agosto, en Colombia, que, hasta ahora, deja más de 100 muertos. Sin embargo, el fuerte movimiento telúrico se sintió en todo el territorio, incluso, en otros países, pese a la distancia.

No obstante, esto tiene una explicación científica la cual ha dado a conocer el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus canales oficiales y todo va de la mano a la zona en la cual se encuentra ubicado el territorio nacional que influye en esta situación.

“Este sismo fue sentido ampliamente en todo el territorio nacional y, a pesar de que no fue superficial, lo que debemos tener claro es: una magnitud tan alta como esta de 7.4 hace que la energía, así sea profundo, no se disipe totalmente en el viaje a la superficie. Gran parte de esta energía llega a la corteza superficial y eso es lo que se traslada a lo largo de todo el territorio nacional”, explicaron.

Es decir, la liberación de energía no se concentra en el epicentro, sino que expande su radio dependiendo la magnitud de este y este al ser tan algo, tiene un mayor alcance de expansión en todo el territorio.



¿Por qué el terremoto se sintió también en otros países?

El terremoto se sintió en otros países porque la magnitud de 7,4 y la profundidad de 88 kilómetros hicieron que la energía liberada alcanzara una mayor extensión. Según explicó el geólogo Santiago Castellanos, en Blu Radio, la profundidad del sismo permitió que las ondas sísmicas alcanzaran una mayor extensión. Lo comparó con las ondas que se forman cuando una piedra cae en un lago: la energía se va expandiendo por el subsuelo.

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“Entonces abajo también es lo mismo, en el subsuelo funciona igual. Lo que pasa es que este, a comparación del terremoto que hubo en Venezuela, como es profundo, llega a más extensión. Entonces por eso lo sintieron en Ecuador, lo sintieron en Venezuela, y pues desafortunadamente los terrenos que tenemos nosotros en Colombia no nos colaboran mucho para poder detener esas ondas sísmicas que llegan a superficie y causan bastantes daños”, dijo.