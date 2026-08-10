Presidente De La Espriella anuncia subsidios de arriendo para afectados por terremoto en Chocó

El Gobierno nacional otorgará subsidios de arriendo a más de 1.400 familias del departamento del Chocó cuyas viviendas sufrieron afectaciones o colapsaron a causa del terremoto registrado en las últimas horas.

El anuncio fue realizado en Quibdó por el presidente Abelardo De La Espriella, en compañía de integrantes del Gabinete ministerial y la gobernadora de la colectividad.



Subsidios de arriendo y reconstrucción de viviendas

Según informó el mandatario durante su intervención, el Ministerio de Vivienda, en cabeza de Jaime Andrés Beltrán, determinó un preliminar de entre 1.300 y 1.400 inmuebles impactados por la emergencia.

Afectaciones en Quibdó por terremoto Foto: MinDefensa

"Vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas, puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre", sostuvo el presidente De la Espriella.

La medida se aplicará una vez las autoridades locales y nacionales concluyan los censos de caracterización para verificar el nivel de deterioro o la necesidad de reconstrucción total de los inmuebles.



Traslado de heridos hacia Medellín y despliegue militar

En el ámbito sanitario, el jefe de Estado anunció junto a la ministra de Salud que los pacientes y heridos registrados en territorio chocoano serán remitidos a la ciudad de Medellín, donde se dispuso de la red médica para su recepción.



Por su parte, el Ministerio de Defensa desplegó personal militar, rescatistas, ingenieros de la fuerza pública y binomios caninos para atender la remoción de escombros y las labores de socorro.

Terremoto en Quibdó Foto: MinDefensa

El Gobierno nacional confirmó además que, tras superar la fase crítica de la emergencia, se realizará un encuentro regional con el Gabinete en pleno en Chocó para coordinar proyectos de infraestructura, inversión social y seguridad en los municipios.