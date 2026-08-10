Terremoto en Colombia: así puede enviar donaciones casi gratis y viajar sin costo en Cali

Tras las afectaciones generadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en regiones como Risaralda, Chocó y el Valle del Cauca, se habilitaron opciones de movilidad gratuita y tarifas con descuento para apoyar la atención de la emergencia.

Según informó Yango Colombia a través de un comunicado, las medidas buscan facilitar el traslado de personas hacia centros de salud en la capital del Valle del Cauca y dinamizar la entrega de suministros a los puntos de acopio oficiales.

Las iniciativas estarán disponibles en la plataforma digital hasta el 14 de agosto de 2026.



Viajes sin costo hacia centros de salud en Cali

Para atender las necesidades de traslado en Cali, la plataforma activó hasta dos trayectos gratuitos por cuenta hacia centros asistenciales autorizados.

Los hospitales e instituciones de salud habilitados para acceder a esta opción son:



Clínica Valle del Lili

Clínica Imbanaco

Hospital Universitario del Valle

Clínica de Occidente

Clínica Versalles

Fundación Clínica Infantil Club Noel

Envíos de donaciones con el 99 % de descuento

Los ciudadanos que deseen enviar artículos de primera necesidad a los centros de recolección de Bogotá y Cali podrán utilizar el servicio de domicilios con una rebaja del 99 %.



Bajo este esquema, los usuarios asumen únicamente un cobro simbólico por el trayecto en las tarifas Moto y Cargo (aplicable a una entrega por cuenta en cada modalidad).

Terremoto en Colombia (Cali) // Foto: AFP

Los puntos de acopio autorizados para recibir los suministros son:



Bogotá: Calle 19 # 32 - 50 (ABACO).

Cali: Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos (Calle 24 # 6-103), Plazoleta Jairo Varela, Calle 10 con Carrera 72, Carrera 44 entre Calles 5 y 9, y Carrera 27 # 6A-28.

En alianza con el Banco de Alimentos, la plataforma integró un acceso directo dentro de la aplicación para efectuar contribuciones monetarias voluntarias sin exigencia de un monto mínimo.

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Según la empresa, con el objetivo de priorizar el flujo hacia las zonas más golpeadas, se desactivaron los incrementos por tarifa dinámica y las penalizaciones a los conductores para mantener la continuidad del servicio durante la coyuntura.