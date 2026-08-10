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Estos son los puntos de acopio donde puede donar insumos médicos para los afectados por el terremoto

Se reciben medicamentos, alimentos no perecederos, productos de higiene y elementos para apoyar la atención médica y al personal de salud en las zonas afectadas.

Terremoto en Cali
Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia
Foto de: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) habilitó 16 puntos de acopio en diferentes ciudades del país para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto registrado este lunes en el occidente colombiano.

Los centros funcionan en sedes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación ubicadas en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Popayán, Valledupar, Montería, Riohacha, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga y Sincelejo.

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La organización recibe insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente, entre ellos líquidos endovenosos, tubos endotraqueales, jeringas, agujas, guantes, tapabocas, gasas estériles, antisépticos, apósitos, vendajes, yesos y otros elementos médico-quirúrgicos.

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SAJJAD HUSSAIN/AFP

También se pueden entregar alimentos no perecederos y productos de higiene personal. La lista incluye arroz, pasta, harina, avena, granos secos, alimentos enlatados, leche, aceite, agua, bebidas de rehidratación, galletas, barras de cereal, jabón, crema dental, cepillos de dientes, toallas higiénicas, pañales para adultos y toallas húmedas.

Para el personal médico que continúa trabajando en jornadas prolongadas también se solicitan productos de consumo rápido, como agua, bebidas de rehidratación, café o chocolate, barras de cereal, galletas, frutos secos y suplementos nutricionales.

La ACSC hizo un llamado a realizar las donaciones de manera organizada y a responder exclusivamente a las necesidades que sean comunicadas oficialmente, con el propósito de evitar el envío de elementos que no sean requeridos durante la atención de la emergencia.

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