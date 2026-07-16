Así será el traslado de clientes de Banco Itaú al Banco de Bogotá

Más de 250.000 clientes de banca personal de Banco Itaú iniciarán en las próximas semanas su proceso de transición hacia Banco de Bogotá, luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobara la cesión de la operación minorista entre ambas entidades.

El cambio representa una de las operaciones más relevantes del sistema financiero colombiano en los últimos años y marca un nuevo capítulo para los usuarios de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y otros productos dirigidos a personas naturales. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el presidente del Banco de Bogotá, Juan Carlos Echeverry, explicó cómo se desarrollará el proceso y qué deberán hacer los clientes para acceder a sus productos una vez se concrete la migración tecnológica.

Banco Itaú mantiene su banca empresarial

Echeverry aclaró que la operación no significa la desaparición del Banco Itaú en Colombia, sino una reorganización de su negocio."Ellos mantienen el Banco Itaú, es un banco por el que tenemos inmenso cariño, inmenso respeto. Ellos mantienen la banca empresarial, pero los clientes de personas naturales vienen al Banco de Bogotá", afirmó el directivo.De esta manera, Itaú continuará atendiendo a empresas y clientes institucionales, mientras que Banco de Bogotá asumirá la operación de la banca minorista, que reúne a más de 250.000 usuarios.

Así será la transición para los clientes

El presidente del Banco de Bogotá explicó que el proceso será principalmente digital y que los usuarios deberán activar los canales tecnológicos de la entidad una vez se haga efectiva la migración.



"Lo primero que tienen que hacer es activar los canales digitales y consultar sus productos en el app de la banca móvil del Banco de Bogotá", señaló.

Según explicó, desde el momento de la transición los clientes dejarán de utilizar la aplicación de Itaú para personas naturales y comenzarán a operar exclusivamente mediante la plataforma del Banco de Bogotá.

"En el momento en que se haga la transición ya ellos son clientes del Banco de Bogotá. Deben usar nuestras plataformas tecnológicas. La misma información que tenían allá estará aquí: sus depósitos, créditos, tarjetas y demás productos", aseguró.Aunque la fecha exacta aún no ha sido revelada por razones propias del cierre de la operación, Echeverry confirmó que el cambio ocurrirá en las próximas semanas y será anunciado oportunamente por ambas entidades.

Banco Itaú tendrá horarios especiales en el fin de año Foto: Itaú

Publicidad

Cambio inmediato entre plataformas

Uno de los interrogantes planteados durante la entrevista fue si existiría un período en el que convivieran las aplicaciones de ambos bancos. La respuesta fue negativa."Se activa inmediatamente la de Aval. Es como cuando te bajas de un avión y te montas en otro. Desde ese momento funcionas con el nuevo avión", explicó Echeverry al describir la transición tecnológica. Esto significa que los usuarios deberán descargar o activar la aplicación del Banco de Bogotá para consultar saldos, realizar transferencias y administrar todos sus productos financieros.

Más oficinas, cajeros y nuevos beneficios

Como parte de la integración, los clientes provenientes de Itaú tendrán acceso a una infraestructura considerablemente más amplia. El Banco de Bogotá pondrá a disposición de los nuevos usuarios más de 400 oficinas y cerca de 2.700 cajeros automáticos en todo el país, además del acceso a servicios complementarios como Aval Fiduciaria y Aval Casa de Bolsa.

Echeverry destacó que la entidad fortaleció su capacidad para atender la llegada de los nuevos clientes."Hemos tenido 300 personas dedicadas en el Banco de Bogotá a ellos. Contratamos 150 gerentes comerciales nuevos que van a estar exclusivamente dedicados a atenderlos", indicó.

Publicidad

Asimismo, anunció que los clientes recibirán una nueva tarjeta de crédito del Banco de Bogotá, con la posibilidad de acumular millas Latam, y posteriormente les será enviada la correspondiente tarjeta débito.

Todos los productos conservarán su información

Durante la conversación, el presidente del banco enfatizó que los clientes no perderán la información de sus productos financieros."Cada cliente pasa con sus saldos al Banco de Bogotá. Desde el primer momento los podrá consultar en la banca móvil, en cajeros y en oficinas para que se sienta completamente acogido", afirmó.La entidad aseguró que tanto cuentas de ahorro, depósitos, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y demás obligaciones financieras migrarán con la información correspondiente.

Una operación valorada en cientos de millones de dólares

Aunque el Banco de Bogotá aún no reveló el valor definitivo de la transacción, Echeverry reconoció que se trata de una operación de gran magnitud dentro del sector financiero colombiano."Es una cifra superior a los 400 millones de dólares", respondió al ser consultado sobre el costo de la adquisición de la cartera de clientes minoristas de Itaú.El directivo explicó que el valor definitivo será confirmado una vez se cierre completamente la operación, aunque reconoció que el negocio involucra activos financieros por billones de pesos en diferentes líneas como créditos, depósitos y tarjetas.

Un movimiento estratégico para el sistema financiero

La integración de la banca personal de Itaú al Banco de Bogotá fortalece la posición de esta última entidad dentro del mercado colombiano y amplía significativamente su base de clientes. Para los usuarios, el principal cambio será la adopción de una nueva plataforma tecnológica y el acceso a una red más amplia de oficinas, cajeros y productos financieros. Mientras Banco Itaú concentrará su estrategia en clientes corporativos e institucionales, Banco de Bogotá asume el reto de incorporar a más de un cuarto de millón de nuevos usuarios, una transición que, según sus directivos, buscará realizarse de manera ágil y sin afectar la continuidad de los servicios financieros.

