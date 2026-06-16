Superfinanciera autoriza al Banco de Bogotá comprar banca minorista de Itaú

El Banco de Bogotá recibió luz verde por parte de la Superintendencia Financiera para formalizar la adquisición del negocio de banca de personas de Itaú Colombia. Con esta aprobación, las entidades dan un paso definitivo para materializar el acuerdo de cesión de activos, pasivos y contratos que fue suscrito originalmente el pasado 22 de diciembre de 2025.

La transacción permite al Banco de Bogotá integrar a su estructura operativa el segmento minorista de la filial colombiana de la entidad de origen brasileño. Esta operación estratégica representa para el Banco de Bogotá la posibilidad de sumar más de 270.000 nuevos clientes a su cartera actual, consolidando así su participación en el mercado local.

El proceso de venta, que también involucra las operaciones del negocio en Panamá, fue comunicado al mercado a finales del año pasado, momento en el cual ambas instituciones financieras comenzaron la estructuración de la cesión. Tras el aval recibido este 16 de junio, las partes iniciarán la ejecución técnica y legal del traslado de los activos y contratos asociados a este segmento de clientes.

Banco Itaú Foto: Banco Itaú

Las entidades confirmaron que la autorización del ente regulador es el cumplimiento de una etapa clave dentro del programa de adquisición anunciado hace seis meses. La operación abarca una estructura de activos y pasivos multimillonaria que busca reconfigurar el panorama de la banca de personas en el país.



Este movimiento se enmarca dentro de una tendencia de consolidación del sector bancario colombiano, donde las instituciones buscan optimizar sus portafolios y fortalecer sus servicios dirigidos al segmento masivo. La integración de estos contratos se realizará de forma progresiva, garantizando la continuidad de los servicios para los usuarios de la banca minorista afectados por el cambio de entidad.

Por el momento, ni Banco de Bogotá ni Itaú han detallado el monto exacto de la operación ni las fechas específicas para la migración total de las cuentas, aunque se espera que la integración se ejecute conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera. El acuerdo, que fue ratificado formalmente ante la opinión pública este martes, marca el cierre de la fase de aprobaciones regulatorias, permitiendo que la transición operativa avance de manera formal. Con este aval, el sistema financiero colombiano experimenta una de las movidas más significativas de los últimos años en el segmento de banca de consumo.