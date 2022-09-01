Comprar con tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo en Colombia será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente en 19,77% efectivo anual, lo que representa un incremento de 58 puntos básicos respecto al 19,19% vigente en julio.Con este reajuste, el límite máximo legal que los bancos pueden cobrar a los usuarios por usura sube al 29,66 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La cifra refleja un aumento de 87 puntos básicos frente al techo de 28,79 % establecido para julio.Lea también: Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agostoEl ajuste fijado por el organismo de control mediante la Resolución 1139 de 2026 impactará de manera directa el bolsillo de los consumidores a la hora de financiar sus compras o diferir cuotas.¿Por qué suben las compras con tarjeta de crédito?La tasa de usura es el valor máximo permitido por la ley que una entidad financiera o un particular puede cobrar como interés remuneratorio o de mora.Al subir el Interés Bancario Corriente al 19,77 %, los bancos comerciales ajustan automáticamente sus techos de cobro para el plástico.Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago del pago mínimo durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas que las cobradas durante el mes anterior.Tasas y límites vigentes para agosto de 2026La certificación emitida por la Superintendencia Financiera detalla las tasas máximas permitidas según la modalidad de crédito:Modalidad de CréditoInterés Bancario CorrienteTasa Máxima de UsuraConsumo y ordinario (Tarjetas de crédito)19,77%29,66%Consumo de bajo monto43,64%65,46%Productivo urbano39,78%59,67%Productivo rural22,37%33,56%Popular productivo urbano59,31%88,97%Popular productivo rural45,70%68,55%Recomendaciones para cuidar su bolsillo en agostoFrente al incremento en los costos de financiamiento, expertos aconsejan adoptar medidas de cautela financiera:Evite diferir compras a varias cuotas: realice sus consumos a una sola cuota para evitar el cobro de intereses.Revise el pago de mora: incurrir en mora durante este mes implicará pagar la tasa límite del 29,66 % anual.Compare entidades: aunque el tope máximo es del 29,66 %, no todos los bancos cobran la tasa límite; revise qué entidad ofrece un interés inferior.